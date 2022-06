L'AVL presenta en la Fira del Llibre de Madrid la traducció al castellà de 'Sagitario' de Fuster

Maria Rosich ha sigut l'encarregada de preparar la traducció del text que, a més compta amb pròleg de Mercedes Cebrián, per a l'editorial Rayo Verde, que donarà a conéixer en el certamen literari la Comissió Escriptor de l'Any, Joan Fuster.

En l'acte, que se celebra al pavelló CaixaBank d'Activitats Culturals, a partir de les 20.00 hores, participen els acadèmics Ramon Ferrer, Àngels Gregori i Vicenta Tasa, juntament amb Laura Huerga, responsable de l'editorial.

Segons explica Àngels Gregrori, es tracta d'una traducció molt important, ja que és "un dels llibres més personals de Fuster". "Cal valorar la incorporació d'aquesta coedició en el catàleg d'una editorial que es caracteritza per a dedicar-se a cuidar textos dedicats a l'assaig i al pensament crític", subratlla en un comunicat.

En el mateix sentit s'expressa Laura Huerga, que considera "imprescindible" aquesta traducció. "És molt important poder llegir Fuster en altres llengües. Un llibre com a 'Sagitario', obra que encara no s'havia traduït mai al castellà, era necessari. Es tracta d'un text imprescindible del pensament de Fuster perquè, sent una de les seues últimes obres, arreplega la reflexió i experiència de tota una vida intel·lectual", diu l'editora.

Per la seua banda, Vicenta Tasa destaca el fet de poder arribar a lectors i lectores de fora de l'àmbit lingüístic amb aquesta traducció. "Fuster ha sigut l'intel·lectual més rellevant en la nostra llengua. És fonamental que estiga en un aparador com és la Fira del Llibre de Madrid quant a les novetats editorials", conclou l'acadèmica.