Iniciativa-Compromís llança una campanya d'afiliació per a animar a la militància

Sota el lema 'Fes política amb iniciativa', la formació que té Mónica Oltra com a "màxim exponent" fa una crida a la ciutadania a ser part activa del treball per a aconseguir conformar de nou "governs al servici de la justícia social i els drets de les persones" en les pròximes eleccions.

"Les persones són el principal actiu de partits com el nostre i el treball de base és fonamental en aquest temps en què estem centrats a millorar l'unitat, la cohesió i l'acció política de l'esquerra per a aconseguir la revalidació d'un tercer Botànic en la Generalitat i mantindre i eixamplar els governs progressistes en els ajuntaments", expliquen els portaveus Aitana Mas i Alberto Ibáñez.

La campanya d'afiliació buscarà, a través de xarxes socials i trobades amb la ciutadania, animar a aportar il·lusió i esforç per a "seguir construint unes societats més justes amb la seua militància activa". Els interessats disposen d'un enllaç directe per a registrar-se i "passar a l'acció" ('comprom.is/haz_iniciativa').

Iniciativa del Poble Valencià va nàixer en 2007 per a renovar les idees del valencianisme, l'esquerra i l'ecologisme. És un partit que defèn l'ecosocialisme participatiu, l'ecologisme popular, el feminisme interseccional, el valencianisme polític, el republicanisme, el laïcisme, la cultura de la pau, el foment dels bons tractes i la solidaritat generacional com a "única via per a garantir la justícia social, la igualtat, la diversitat, la convivència i la felicitat".