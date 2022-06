La guerra de la Independencia y la generación del 98 en los primeros exámenes de la EVAU: "Ha sido un regalo, nos ha salido genial"

Estudiantes de la rama de Ciencia se examinan a lo largo de este lunes en la Universidad Complutense de Madrid de las asignaturas troncales de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) 2022 en la Comunidad de Madrid.

El primer examen de la jornada ha sido el de Lengua y Literatura. Al llegar el descanso los alumnos se sienten algo más tranquilos y confiados, con una sensación victoriosa al salir de la prueba. Ahora, los estudiantes se disponen a repasar por última vez el temario de Historia antes de entrar a la segunda prueba del día.

"El examen ha ido bastante bien, han sido muy generosos. Nos han preguntado la generación del 98 y el teatro desde 1939 hasta la actualidad, la argumentación era a favor o en contra de la explotación del turismo y de los monumentos históricos y la otra preguntaba si había que suprimir los combustibles fósiles", comentan Jorge Jiménez e Ignacio durante el descanso.

Todavía con los nervios a flor de piel, Raquel Muriel, Elena Mozos, Miguel Prieto y Christian Chillón confiesan como se sentían antes del primer examen: "Estaba muy nerviosa, llorando en casa. Pero tras el examen estoy mucho más tranquila, aunque historia me preocupa un poco", comenta Raquel entre risas. "El primer examen me ha salido sorprendentemente bien para lo que soy yo en Lengua. Los próximos creo que serán fáciles, me he preparado mucho, quiero llegar a la nota para estudiar ingeniería naval", relata Christian Chillón.

"El examen me ha salido bastante bien, me ha costado un poco la literatura pero en general bien. Estoy un poco nerviosa por Historia pero cruzaremos los dedos para que caiga el bloque cinco", comentaba Katia Alonso durante el descanso del primer examen.

Finalmente, la suerte ha sonreído a esta estudiante ya que el bloque cinco ha entrado en el examen, es decir, la guerra de la Independencia Española. "Nos ha salido muy bien, no sabía qué esperar porque lo llevaba un poco peor pero estoy muy contenta. También han preguntado sobre el Paleolítico, Neolítico, Al-Ándalus y economía social y cultural"

Seguiremos ampliando...