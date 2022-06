Madrid acoge un Congreso de Víctimas del Terrorismo sin la presencia de ningún miembro del Gobierno de primer nivel

Los Teatros del Canal de Madrid acogerán, el 14 y el 15 de junio, un Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. La cita, que lleva por lema 'Memoria para el futuro', ha sido organizada por la Comunidad y la Fundación San Pablo CEU. Durante los dos días que durará el evento, se celebrarán diferentes mesas redondas en las que participarán numerosas personalidades nacionales e internacionales que han luchado contra la lacra terrorista o han sufrido su zarpazo en primera persona o en la de algunos de sus familiares. También acudirán políticos en activo y retirados de diferentes formaciones, pero no habrá presencia de primer nivel del Gobierno de España.

Así lo ha explicado este lunes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en la presentación en sociedad del Congreso, al que se espera que asistan estudiantes, docentes, investigadores, juristas o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros profesionales.

"Nosotros hemos invitado al Gobierno de España y han decidido que su grado de representación sea la directora general de Atención a las Víctimas del Terrorismo", ha señalado el consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Respetamos la decisión del Gobierno y quien tiene que dar explicaciones es el Gobierno de España", ha añadido, para criticar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se enfrenta a una gran dificultad": por un lado "se pliegan" a las condiciones que exige Bildu para llegar a acuerdos políticos y, por otro, "han abandonado" a las víctimas del terrorismo.

Entre los ponentes figuran Diego Pérez de los Cobos, coronel de la López ha también ha remarcado que el rey Felipe VI preside el comité de honor del congreso, pero no acudirá por cuestiones de agenda.Guardia Civil; Juan Alberto Belloch, magistrado y exministro de Interior y Justicia; Ignacio Astarloa, letrado de las Cortes, exsecretario de Estado de Seguridad y exsubsecretario de Justicia; Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echevarría, el conocido como el 'héroe del monopatín' de Londres; o Alberto Jiménez-Becerril, hijo de Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortiz, asesinados por un pistolero de ETA en 1998 en Sevilla, entre otros.

No es la primera vez que se celebra un congreso de este tipo, en el pasado también se han promovido otros simposios de este tipo, en España y también en otros países, promovidos igualmente por la Fundación San Pablo CEU. En anteriores ocasiones, los reyes de España han participado de estas citas y aunque en esta ocasión no acudirán -algo que sin presencia del Gobierno no es posible-, Felipe VI es el presidente del comité de honor del simposio.

El terrorismo de ETA, el de los GRAPO o el terror de los fanáticos yihadistas tendrán cabida en las diferentes mesas redondas que acogerán los Teatros del Canal. Enrique López será el encargado de inaugurar el congreso, mientras que la clausura correrá a cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Más 55 millones en ayudas

Según ha reconocido Enrique López, este lunes, la Comunidad de Madrid le da "mucha importancia" a la celebración de este congreso. "El dolor ni ha desaparecido ni va a desaparecer jamás (...) las víctimas nunca han buscado venganza, solo justicia", ha subrayado.

El responsable autonómico ha destacado que ese apoyo del Ejecutivo de Díaz Ayuso a las víctimas se ha traducido en más de 55 millones de euros en indemnizaciones concedidas desde 2019, porque se han cursado 1.235 expedientes que cumplían todos los requisitos. "No lo hacemos porque sí", ha señalado López, "lo hacemos porque somos conscientes de que somos una sociedad que les debemos mucho por su inmenso sacrificio, como es la pérdida de un ser querido".

Como elemento accesorio a estas ayudas económicas, el responsable de Presidencia, Justicia e Interior ha señalado que la Comunidad sigue trabajando en un la creación de un centro memorial interactivo que recuerdo a las víctimas del terrorismo en Madrid. "Será un auténtico museo que permitirá acoger jornadas, visitas, homenajes y encuentros con todos los sectores de la sociedad", han señalado fuentes del Ejecutivo de Díaz Ayuso.