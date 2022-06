Generalitat i Ontinyent acorden demolir habitatges amb risc d'inundació i reallotjar a les famílies

Per a 2022, les dos parts destinen 600.000 euros cadascuna a aquest acord, mentre de cara a 2023 estudiaran un increment de les aportacions per a atendre els sobrecostos que es preveuen en les obres de regeneració previstes per la conjuntura internacional.

Durant enguany es completaran les obres amb la construcció d'un parc inundable on actualment estan els habitatges de Canterería, que es començaran a demolir a la tardor, detalla l'administració autonòmica.

Fruit d'aquest projecte, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) té previst invertir 600.000 euros en la creació d'un parc fluvial en el marge dret i esquerre del riu que completarà l'actuació iniciada per Conselleria i Ajuntament.

En general, l'objectiu del conveni és continuar les actuacions iniciades l'any passat per a regenerar la zona de Canterería i donar solució habitacional als seus residents després de l'emergència climàtica catastròfica de setembre de 2019 com a conseqüència del fenomen meteorològic de Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) i de nou al gener de 2020 amb la borrasca 'Gloria'.

Illueca ha destacat la necessitat de millorar aquesta part de la ciutat i la situació dels seus habitants que viuen en cases amb el risc d'inundació, oferint-los "una llar segura". Rodríguez ha agraït aquesta aposta per la regeneració i ha recordat que el barri, situat al costat del riu Clariano, que pateix inundacions periòdiques.

En concret, gràcies a l'acord s'adquiriran els immobles i talusos que falten per obtindre, ja siga mitjançant acord amb els propietaris o expropiació (aquest últim procediment només es podrà iniciar després de l'aprovació definitiva de la Modificació del pla general d'ordenació).

També es concediran ajudes per a la solució residencial, es durà a terme la demolició d'habitatges i la consolidació dels talusos i es gestionaran les obres d'urbanització de la zona verda. El conveni està vigent fins a cap d'any.

Canterería és zona inundable amb risc un i risc geomorfològic, dins del Pla d'Acció Territorial sobre prevenció de Riscos d'Inundacions de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Aquestes circumstàncies han obligat a desenvolupar una actuació pública immediata, ja que l'emergència de 2019 va tindre precedents en anys anteriors amb l'evacuació d'habitants i gran part d'ells estan en situació de vulnerabilitat econòmica i social.