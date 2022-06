Shay Mitchell, de 'Pretty Little Liars', comparte la primera foto de su segunda hija y confiesa el significado de su nombre

Shay Mitchell, actriz que interpretaba a Emily Fields en Pretty Little Liars, comunicó hace meses a sus fans una doble noticia. Su abuela paterna, con quien mantenía un gran vínculo, acababa de fallecer. Esta triste confesión llegó acompañada de la mejor de las primicias. Se encontraba embarazada de su segunda hija, lo que ella calificó como "el plan del universo".

La actriz acudió a uno de los eventos de la Pop Up Store de Béis, su marca. Allí sus seguidores pudieron observar que no quedaba rastro de la tripa de embarazada que lucía frecuentemente en sus redes sociales, a pesar de que Mitchell no había anunciado nada todavía. Al ser descubierta, decidió contarlo oficialmente en su Instagram, a través de una preciosa foto y la revelación del nombre y sus razones.

"Perder a la persona más importante de mi vida en el mismo año que doy la bienvenida a mi segunda hija lo ha cambiado todo para mí, pero una cosa que permanece indemne en mi alma, es que estoy segura de que pasaron tiempo juntas y eso me trae paz y alegría", escribió para dar la feliz noticia a sus seguidores y confirmando a su vez que sigue recordando a su abuela.

El comunicado continuó con la revelación del nombre, que es muy especial para ella. "Estamos tan felices de que estés aquí Rome, nombrada en honor a mi mejor amiga, mi alma gemela, mi 'persona', mi abuela Romaine", confesó así el homenaje que le hacía a este ser tan querido.

Rome llega a la vida de Shay y su pareja Matte Babel tras Atlas, la pequeña de tres años que ya es el doble de su madre. Pero antes de estas dos hijas, la actriz sufrió un duro golpe al tener que afrontar la pérdida de su primer bebé, un hecho que acabó provocándole depresión.