Sanitat administra 9,4 milions de dosis contra la covid, 50 milions de consultes en AP i més de 300.000 operacions

Aquestes són alguns de les dades que registra l'Avanç de la Memòria de Gestió de 2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, any en el qual el pressupost d'aquest departament (7.530,06 milions d'euros) es va incrementar un 11% respecte a 2020 i va suposar el 39,54% del pressupost de la Generalitat.

En aquest sentit, el conseller de Sanitat Universal, Miguel Mínguez, ha destacat que l'activitat "s'ha vist extraordinàriament tensionada a conseqüència de la pandèmia del coronavirus". No obstant açò, ha ressaltat que malgrat el fort impacte de la crisi sanitària, la xarxa assistencial i els seus professionals "han demostrat, una vegada més, la seua extraordinària capacitat de resposta per a resistir a la pressió a la qual s'han vist sotmesos, especialment en els moments més durs, així com per a planificar i executar una campanya de vacunació que ha sigut modèlica".

En concret, l'activitat assistencial en Atenció Primària, el nombre de consultes en Centres de Salut i Consultoris auxiliars de la Comunitat Valenciana per a Medicina Familiar i Comunitària, Pediatria, Infermeria i Comares ascendeix a un total de 49.051.504 consultes ateses. El 96,89% de les consultes s'han realitzat telefònicament, per videollamada o en el centre de salut de forma presencial. Per la seua banda, les consultes a domicili han representat 3,11% del total consultes ateses.

En concret, en 2021 el total de consultes en Medicina Familiar i Comunitària (MFC) ascendeix a 22.949.635, mentre que la de consultes de Pediatria és de 3.944.143.

En Atenció Especialitzada, en el passat any es van atendre més de 8,6 milions de Consultes Externes. En concret, el passat any es van atendre 3.313.989 primeres consultes i 5.311.095 successives. Respecte a les consultes de Salut Mental, es van registrar 1.239.580 en 2021 i els ingressos hospitalaris van ascendir a 399.184, dels quals 26,2% van ser programats i 73,77% urgents.

Així mateix, es van registrar un total de 26.725 parts i 27.113 nounats vius. Del total de parts, 20.301 van ser vaginals i 6.424 cesàries.

URGÈNCIES I INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

Quant a les intervencions quirúrgiques, es van realitzar 308.690 operacions. D'elles, el 85,41% van ser programades i la resta urgents.Els hospitals van atendre 2.066.820 urgències (mitjana diària 5.662 urgències), de les quals el 13,51% van requerir ingrés.

Des que el 27 de desembre de 2020 començara la campanya de vacunació contra la COVID-19 a la Comunitat Valenciana, en 2021 es va administrar la pauta completa d'immunització a 4.242.773 persones i es van inocular un total de 9.433.334 dosi.

Per laboratoris, es van administrar 6,6 milions de dosis de Pfizer-BioNTech (el 70,7% del total); 1,5 de Moderna-Lonza (16,3%); un milió d'AstraZeneca (10,6%) i més de 221.000 dosi de la vacuna de Janssen (2,4%).

Per al titular de Sanitat, "a la Comunitat Valenciana comptem amb uns equips de professionals extraordinaris que van estar hores i hores vacunant per a poder protegir a tota la població que va entendre que el millor antídot enfront de la COVID-19 era la vacuna".

"Podem parlar d'èxit gràcies a la suma d'esforços -ha continuat el conseller- la dels professionals, els equips de vacunació, que van ser reconeguts amb l'alta distinció de la Generalitat, i la de la ciutadania, que va entendre que aquest repte era col·lectiu, era el repte de tots".

La Conselleria va seguir una estratègia que va consistir a prioritzar la protecció dels grups més vulnerables en començar amb les persones majors i els grups de major risc, així com respectar sempre la vacunació per grups d'edat.

En aquest sentit, destaca que la Comunitat Valenciana és la que aconsegueix majors cobertures de vacunació en tots els grups d'edat. Gràcies a tot açò, "podem dir que la Comunitat Valenciana està per damunt de la mitjana de la resta d'Espanya en cobertura de població vacunada" ha afegit Miguel Mínguez.

En 2021 també destaca l'activitat de donació i trasplantament d'òrgans i teixits en els hospitals de la Comunitat Valenciana, que durant el passat any ha augmentat a pesar de les dificultats relacionades amb la pandèmia. En concret, 254 persones van donar els seus òrgans i es van realitzar 516 trasplantaments.

Açò ha sigut possible gràcies a que durant l'any 2021, el 86,4% de les famílies valencianes van dir sí a la donació -un percentatge superior a la mitjana nacional que se situa en el 83% - i al gran treball realitzat pels professionals malgrat la pandèmia.

La taxa de donació s'ha situat en 50,3 donants per milió de població (pmp) enfront de la taxa de 2020, fixada en 39 pmp, i per damunt de la mitjana nacional que s'ha situat en 40,2 pmp.