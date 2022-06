Facua Comunitat Valenciana denúncia a l'organitzadora del Low Festival per "impedir entrar amb menjar i beguda"

La web del festival, que tindrà lloc els dies 30 i 31 de juliol a Benidorm (Alacant), arreplega en el seu apartat d'Info útil que "no està permès accedir al recinte amb menjar o beguda, per motius de seguretat", explica l'associació en un comunicat.

Aquesta entitat entén que, atés que l'activitat principal d'aquest esdeveniment és la celebració de concerts i no l'hoteleria, "es pot considerar abusiu prohibir l'accés al recinte amb menjar i beguda procedent de l'exterior, ja que segons pot veure's en la seua pàgina web existeixen establiments per a adquirir aliments dins les seues instal·lacions".

Es tracta de la tercera ocasió en la qual Facua denúncia al Low Festival per aquesta prohibició, ja que ja ho va fer anteriorment en les seues edicions de 2018 i 2019, recorden.

"PASSIVITAT DE LES ADMINISTRACIONS"

En aquest sentit, l'associació critica "la passivitat de les administracions de consum davant la imposició d'aquest tipus de mesures, que es repeteixen any rere any sense que s'imposen multes a les promotores dels festivals que siguen prou contundents com per a tindre un efecte dissuasori, o sense que s'imposen multes a les promotores dels festivals que siguen prou contundents com per a tindre un efecte dissuasori, o sense que siguen sancionades directament".

En aquest sentit, apunten que el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris considera que no permetre l'entrada amb menjar i beguda de fora pot ser una clàusula abusiva segons l'article 82.1, que estableix com a tals totes aquelles pràctiques que causen "un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es deriven del contracte".

D'igual manera, la Comissió de Cooperació de Consum va establir en la seua consulta número 5 de l'any 2000 que "les clàusules en les quals s'imposa al consumidor limitacions amb vista a l'adquisició dels productes sense fundar-se en circumstàncies objectives, han de ser considerades abusives".

L'associació també assenyala que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa, sobre la prohibició d'entrar als cinemes amb menjar i beguda, arreplega que "resulta desraonat entendre la limitació de la capacitat d'elecció del consumidor" i que "si es limita la possibilitat accedir a la sala en funció de la procedència dels productes i només es poden consumir els adquirits en el seu interior, resulta que de manera indirecta s'està imposant que utilitze servicis que en principi no ha sol·licitat però que es veu forçat a demanar a la pròpia empresa".

A més, l'aleshores Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) -ara, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan)-, va publicar en 2016 un informe, també relacionat amb la prohibició en cinemes, en el qual concloïa que existia una "clàusula abusiva" ja que el consumidor "es veu privat de la prestació principal, de forma injustificada, havent abonat l'entrada, sobre la base d'una limitació imposada unilateralment respecte a un servici accessori que no ha sol·licitat, i tenint en compte que l'activitat bàsica de l'empresa no és la venda i distribució de menjar i beguda".

Un any més, i davant la volta a la normalitat dels festivals de música estivals, Facua sol·licita als usuaris que acudisquen a aquest o qualsevol altre esdeveniment d'aquest tipus, com determinats cinemes o parcs d'atraccions, en els quals s'establisca aquesta prohibició que li ho comuniquen a l'associació per a formular les oportunes denúncies contra les empreses responsables de les mateixes.