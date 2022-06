Desde una caída hasta la confirmación de su nueva oportunidad con Isaac Torres: el fin de semana de feria de Lucía Sánchez, de 'LIDLT'

Tras anunciar su embarazo, Lucía Sánchez, exparticipante de La isla de las tentaciones, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La noticia vino acompañada del anuncio de su ruptura con Isaac Torres, padre del bebé. Sin embargo, todo parece indicar que se han dado una nueva oportunidad para vivir esta etapa juntos.

La influencer ha disfrutado estos días de la feria, donde también ha sufrido un percance. Tal y como compartió en las redes sociales, Lucía tuvo una aparatosa caída que finalmente quedó en un simple rasguño, a pesar de que podía haber sido mucho más.

"Muero de vergüenza, pero os lo tengo que contar. Me he matado. Menos mal que he caído de rodillas. Todo bien", escribió la joven junto a una imagen de su rodilla totalmente arañada. Durante el resto del día, la influencer compartió más vídeos de su disfrute en la feria, que más tarde dieron pie a investigaciones de los fans para confirmar lo que era un secreto a voces.

Lucía Sánchez comparte el estado de su rodilla tras la caída. luciasar94 / INSTAGRAM

Los rumores eran cada vez más grandes, por lo que a nadie le extraña ya que Lucía e Isaac estén de nuevo juntos. Otra vez, la cuenta La cuernis ha sido la encargada de demostrar que la pareja se ha dado una nueva oportunidad.

La cuenta ha recogido varios vídeos en los que se pueden ver claras pruebas de que sus teorías son totalmente ciertas. Además de algunas coincidencias en referencia a otros vídeos que subieron durante su relación, la pareja fue pillada por las calles compartiendo tiempo juntos. Por lo tanto, cada vez está más claro que la llegada del bebé es lo que necesitan para afianzar otra vez su noviazgo.