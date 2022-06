Premi Nobel destaca que el gran suport a Ucraïna "pot dissuadir d'altres aventures militars al món"

Els dos premis Nobel han oferit a València una roda de premsa prèvia a la deliberació demà de les jurats per a triar els sis premiats de la 34º edició dels Premis Jaume I.

En eixe sentit, Milgron s'ha referit a la possibilitat que la locomotora econòmica mundial passe a ser la Xina i desplace Occident i els Estats Units. Sobre aquest tema, ha apuntat que la pandèmia ja ha posat en evidència "la vulnerabilitat" de les cadenes de subministraments en el comerç internacional amb el tancament d'exportacions xineses durant el confinament, la qual cosa ha portat a les empreses occidentals i nord-americanes a buscar subministraments en mercats locals per a evitar desproveïments.

De la mateixa manera, ha apuntat que cal estar atents a si, després de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, la Xina també intenta usar el seu poder militar a Taiwan, la qual cosa seria "molt perillosa". No obstant açò, s'ha mostrat "esperançat" perquè el gran suport que s'ha brindat a Ucraïna pot "dissuadir d'altres aventures militars en el món".

Per contra, s'ha mostrat "molt pessimista" quant a la crisi alimentària que pot causar eixa guerra en els països pobres per la pèrdua de collites i ha demanat que les distribució d'aliments i les reserves d'aigua entren en l'agenda política, així com centrar la investigació en el repte del canvi climàtic i en les malalties que portarà.

En eixe sentit, David Julius han recalcat que "el canvi climàtic requereix una reacció ràpida" perquè aquesta pandèmia ja ha demostrat que un virus "pot portar a una civilització sencera al desastre", però no s'ha mostrat "molt segur" de com algunes nacions respondran aquest tipus de canvis. En eixe sentit, ha recalcat que la pandèmia "ha obert els ulls de la importància d'investigació", però també ha mostrat la seua decepció per l'actuació d'alguns líders del seu país que han qüestionat les vacunes i l'ús de mascareta.

SUPORT A LES DONES

D'altra banda, també s'ha referit a l'escassa presència femenina entre les candidates als premis: de les 182 candidatures presentades solament 33 són dones, el 18%. Així, han lamentat que és un percentatge "baix", que també ocorre en les investigació als Estats Units, i que cal abordar.

En eixe sentit, David Julius ha apuntat que en el seu laboratori ja han aconseguit que la presència de dones supose ja el 50% i que han que brindar-los un suport perquè siguen capaços de crear els seus propis laboratoris. Especialment, defèn la concessió de recursos a les dones quan acaben els seus doctorats i entren en la fase de ser mares perquè puguen consolidar els seus llocs.

En eixe sentit, el Premi Nobel de Ciències Econòmiques 2020, Paul Milgron, veu també "raons d'optimisme" perquè encara que és veritat que cal els candidats més sèniors de, entre 60 70 anys, són en la seua gran majoria homes entre les candidatures més joves ja hi ha més dones.