Puig demana al Govern que done suport a l'Imserso: "Cal pagar pels servicis allò que valen"

"No és possible pagar una pensió completa de l'Imserso a 20 o 21 euros i al mateix temps demanar que es milloren les rendes salarials", ha constatat en la seua intervenció en un esmorzar informatiu de Fòrum Europa al que han assistit com convidats l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i els ministres Diana Morant (Ciència), Luis Planas (Agricultura) i José Luis Escrivá (Inclusió).

Puig ha realitzat aquesta petició uns dies després de l'anunci de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, de la pròrroga d'aquest programa de vacacions de majors sense una revisió a l'alça dels preus, alguna cosa que va motivar que la patronal hotelera Hosbec reclamara la seua dimissió.

Sobre aques tema, el també líder del PSPV ha defès que "el Govern ha de donar clares mostres que cal pagar pels servicis públics allò que valen" i, a partir d'ací, "exigir a través dels convenis i la negociació col·lectiva que el treball siga remunerat com correspon". "No podem dir una cosa i la contrària", ha il·lustrat.

A unes setmanes de l'inici de la temporada d'estiu, ha pronosticat que la de 2022 pot ser superior a la de 2019 a la Comunitat, "sense voler llançar campanes al vol", si es confirmen les prediccions. "Estem molt esperançats", ha manifestat, destacant la millora de la planta hotelera i dels productes diferents al sol i platja durant la pandèmia.

Al marge del turisme, Puig ha advocat per la "política útil en tots els sectors" claus per a la Comunitat Valenciana, com l'agricultura, i ha agraït al ministre d'Agricultura, Luis Planas, el seu treball perquè la Unió Europea aprovara finalment el tractament en fred per a les importacions de cítrics.

PACTES PER L'OCUPACIÓ, L'AIGUA I EL CORREDOR

En matèria laboral ha cridat una aliança per l'ocupació a Espanya per a protegir els drets dels treballadors: "L'ambició hauria de ser una societat sense invisibles; canviar l'aplaudiment ocasional ja oblidat pels imprescindibles".

D'altra banda, el president valencià ha reclamat un diàleg "ferm i sense guerres estèrils" que permeta aconseguir nous pactes autonòmics entorn de l'aigua per als regant de totes les conques, amb "aigua per sempre i a un preu assequible" en el Segura.

També ha reivindicat "acords de país" per a accelerar infraestructures com el Corredor Mediterrani que "beneficien al conjunt d'Espanya", mitjançant l'execució de les inversions previstes en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) "canviant tot el que calga canviar".

AMPLIACIÓ DE VALENCIAPORT

Preguntat pel port de València i per la postura del seu soci Compromís en contra del projecte d'ampliació, Puig ha sostingut que "una part fonamental ja està feta" des de fa anys i ara es tracta de "desenvolupar-la o no". És més, ha subratllat que eixa inversió "multimilionària" es va fer en part amb fons europeus i "d'acord a la legislació vigent".

En qualsevol cas, ha reiterat que qualsevol actuació s'ha d'acompassar amb el respecte al medi ambient i ha rebutjat fer d'açò una "discussió demagògica" perquè l'objectiu, al seu juí, és que el Port continue sent un factor d'atracció econòmica i de generació d'ocupació. Ha subratllat així que sense Valenciaport "no seria possible" ni Ford Almussafes ni la futura gigafactoria de Volkswagen en Parc Sagunt II.

Un altre dels pactes que ha exigit és l'energètic, per a aconseguir una sostenibilitat justa mitjançant l'agilitació de la instal·lació de renovables. Ha demanat el compromís d'administracions, empreses i consumidors per a accelerar els tràmits i ha confiat que Espanya podria aconseguir la sobirania energètica i la descarbonització en 2033: "El nostre petroli és el sol i el vent".

Per a aconseguir-ho, el president ha urgit les empreses energètiques a contribuir i a oferir una "resposta social" davant l'actual situació d'inflació, que ha definit com "el pitjor catalitzador dels populismes". Ha avançat que "prompte" s'aprovarà el bo de cent euros durant tres mesos per als autònoms afectats per la pujada de preus.