Detingut un home de 78 anys per estafar 14.600€ a empresaris amb la compravenda de cítrics a Almoradí (Alacant)

Els agents segueixen amb les investigacions obertes, per la qual cosa no es descarta que puga augmentar el nombre d'afectats. Les diligències han sigut entregades al Jutjat de Guàrdia i Instrucció de Torrevella, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Les investigacions es van iniciar en el mes d'abril, quan dos empreses dedicades a la compra de cítrics van denunciar en el Lloc de la Guàrdia de Beniel (Múrcia) que havien sigut víctimes d'unes suposades estafes relacionades amb la compravenda de cítrics.

Segons les compareixences dels empresaris, aquest van iniciar relacions comercials amb un suposat representant de diverses finques agrícoles situades a les localitats de San Miguel de Salinas, Guardamar del Segura, Rojals i Oriola, totes de la Vega Baixa.

Després de realitzar amb èxit unes xicotetes compres de poc valor econòmic, entre octubre de 2021 i abril de 2022, van decidir realitzar noves compres de major índole. En total van realitzar sis compres diferents de cítrics per un import total de 14.600 euros, però encara que el pagament es va realitzar, mai van rebre el mercat. Així mateix, les víctimes van intentar posar-se en contacte amb el supòsit estafador, però aquest ni responia les telefonades ni als missatges.

Amb l'objectiu d'identificar i localitzar al presumpte autor, l'Equip d'Investigació ROCA de la Companyia de la Guàrdia Civil de Torrevella, grup especialitzat en aquest tipus de delictes, va donar inici a l'operació "Naqui 22".

Durant les primeres perquisicions policials, els agents van poder comprovar que les finques utilitzades per l'autor dels fets, no tenien cap tipus de relació contractual amb l'estafador, i fins i tot els titulars de les finques desconeixien les operacions que l'estafador estava realitzant en els seus noms.

Una vegada comprovats els fets, es va concloure que darrere d'aquest delicte estava una persona, veí d'Oriola i amb antecedents per fets similars. El sospitós havia treballat durant els últims 10 anys com a comissionista de fruites i verdures, i per mitjà d'aquest activitat laboral havia recopilat la informació de les finques per a enganyar a les seues víctimes.

En concret, l'estafador captava a la víctima amb xicotetes operacions de compra-venda, oferint-los xicotetes quantitats de gènere a un preu molt inferior al mercat de referència. Una vegada que la víctima rebia el gènere, l'estafador es guanyava la seua confiança i li incitava a realitzar una nova comanda de major quantitat i per tant de major valor econòmic. Quan l'autor de l'estafa rebia el pagament dels pactes, no realitzava l'enviament de les comandes i desapareixia.