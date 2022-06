Mostra Viva celebra el seu desé aniversari amb una edició dedicada a la pau al Mediterrani

Així ho avança l'organització de l'esdeveniment, que ha escollit el lema 'Creant ponts de cultura per la pau al Mediterrani'. El certamen busca enguany "aprofundir la seua mirada i analitzar problemes de fons que estan afectant en el dia a dia als països riberers i que són germen de les desigualtats que succeeixen", recalquen.

La mostra -impulsada per l'Associació Ciutadana Mostra Viva del Mediterrani i que compta amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana, la Diputació provincial, el Ministeri de Cultura, les universitats i més de mig centenar d'associacions públiques i privades, entre elles la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo- aspira al fet que "diferents veus reflexionen en veu alta entorn de les desigualtats que encara perviuen en el Mare Nostrum, agreujades en l'actualitat per la invasió d'Ucraïna i altres guerres, els efectes col·laterals de les quals afecten directament i de manera molt greu als països vinculats".

Tot i que encara falta per completar definitivament la programació, Mostra Viva del Mediterrani avança que els seus debats estaran dedicats a tractar la pau internacional entre nacions germanes i als drets humans gràcies a la participació de col·lectius, intel·lectuals i artistes experts en la matèria; mentre que les activitats i espectacles posaran el seu accent en la necessitat d'establir nous ponts de comunicació en un moment canviant i necessitat d'un ampli diàleg que servisca per a obrir noves perspectives i trobar solucions reals conjuntes per a frenar les desigualtats entre els països veïns.

"EPICENTRE DE REFLEXIÓ"

Segons la presidenta de l'associació Mostra Viva del Mediterrani María Colomer, "aquests 10 anys han servit perquè València s'haja tornat a situar com espai capdavanter i referent de les cultures mediterrànies i epicentre de reflexió i exhibició cultural d'aquells països amb dificultats per a accedir a altres circuits intel·lectuals o culturals".

En aquest sentit, l'Encontre d'Escriptors comptarà amb la participació d'autors i intel·lectuals l'obra dels quals posa el seu interés en la pacificació dels conflictes mediterranis; mentre que la Trobada de Música recuperarà alguns dels grups que van marcar una fita en les primeres edicions de la Trobada de Música del Mediterrani com els marroquins Muluk El Hwa, molt vinculats a la trajectòria d'Al Tall, que van ser referents en l'acostament i aprofundiment de l'arrels culturals comunes des de la tradició musical popular.