Habitatge obri les subvencions del pla Irta d'arquitectura sostenible amb 1,4 milions d'euros

Aquesta línia d'ajudes es duu a terme a través de la Direcció general d'Innovació Ecològica i està destinada a promoure la innovació com a catalitzador d'una arquitectura més sostenible.

Per a açò, en aquesta convocatòria de 2022 finançaran de nou projectes i obres arquitectòniques que fomenten la incorporació de mesures sostenibles en l'àmbit mediambiental, social i econòmic per a millorar la qualitat dels espais habitats, a més de projectes d'investigació aplicada i desenvolupament en matèria d'arquitectura i sostenibilitat, explica el departament que dirigeix Héctor Illueca en un comunicat.

El pla IRTA compleix la seua tercera convocatòria, després dela bona acollida en les seues dos primeres edicions, tant en el sector privat com en el públic, evidenciant l'impuls d'iniciatives que aposten per una transició ecològica en l'àmbit de l'arquitectura.

Així mateix, el pla contribueix a donar compliment als objectius internacionals, amb els ODS i amb l'Agenda Europa en la cerca de la sostenibilitat i de la resiliència dels espais en els quals vivim. A més, es pretén recolzar la investigació per a avançar en la sostenibilitat apostant per la replicabilidad. Per açò, i com a mostra d'exemplaritat, en els últims mesos s'ha publicat un repositori de bones pràctiques que servirà per a aportar referents en sostenibilitat i innovació.

TRES PROGRAMES DE SUBVENCIÓ

En la convocatòria actual figuren tres programes de subvenció, afavorint que els projectes finançats puguen ser assajats en entorns reals, facilitant la transferència de coneixement i el contacte de diferents iniciatives. Els programes de subvencions són per a la redacció de projectes, l'execució d'obres, tant de rehabilitació com de nova planta, i la investigació aplicada i desenvolupament de producte.

En concret, el programa que subvenciona els projectes d'investigació aplicada i desenvolupament en matèria d'arquitectura i sostenibilitat pretén estimular l'aplicació de coneixement i fomentar la cultura d'innovació i creativitat i facilitar la col·laboració entre agents generadors del mateix i especialistes en la transferència de coneixement.

Entre les àrees d'interés de la convocatòria destaquen, entre uns altres, els sistemes de monitoratge, gestió i sensibilització, el desenvolupament de materials sostenibles que incorporen els principis d'economia circular, el desenvolupament de sistemes de construcció sostenible i solucions de prefabricación, el desenvolupament de sistemes de foment de l'autonomia i la integració, el desenvolupament de sistemes de flexibilització de l'habitatge o el desenvolupament de l'aplicació de la palla d'arròs en la construcció juntament amb l'impuls a la bioconstrucció.

El pressupost total destinat al pla IRTA en la present convocatòria ascendeix a 1.383.000 euros i cal destacar que s'incorporen, com a susceptibles de finançament, les actuacions arquitectòniques de caràcter efímer o instal·lacions desmuntables que assagen solucions tecnològiques de caràcter innovador. Al seu torn, en la present convocatòria, s'amplia de 80.000 euros a 100.000 l'import límit de la subvenció per al programa 2, d'obres, promogudes per iniciativa pública.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al pròxim 4 de juliol de 2022.