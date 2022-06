La Comunitat arranca la setmana amb cel buidat i temperatures màximes en descens

A més, aquesta jornada hi haurà intervals de núvols alta a la vesprada i nuvolositat d'evolució diürna a l'interior nord de Castelló, on no es descarta alguna arruixada feble i aïllada.

Les temperatures mínimes aniran en lleuger descens o no patiran canvis i les màximes baixaran. Així, Alacant registrarà una mínima de 20ºC i una màxima de 29ºC; i Castelló i València, de 19 i 28ºC.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a hui és baix-mitjà en tota la Comunitat, ha informat el '112 Comunitat Valenciana'.