La feria del libro ha llegado. Para celebrarlo voy a desvelar un secreto ancestral, una práctica periodística nunca descrita que tiene que ver con escritores, libros y preguntas. Me refiero al uso del “cómo surge” en las entrevistas sobre libros. Confieso haberlo utilizado varias veces en programas de radio debido a la imposibilidad de leer un libro entero en una o dos noches previas a la entrevista. También reconozco que lo he sufrido y hasta lo he combatido con cierta comprensión.

La ejecución es muy sencilla: te toca entrevistar a una persona que presenta un libro que no te has leído porque, en general, no has tenido tiempo. Introduces la obra, hablas del autor, le dices hola y le lanzas esta pregunta: ¿Cómo surge la idea de este libro? Todos los libros tienen un origen apasionante para su autor. La primera respuesta abre un mundo de posibilidades para hacer una segunda, una tercera y una cuarta pregunta que no desentone con lo que se espera. Un buen “cómo surge” te deja hechos tres cuartos de entrevista.

El “cómo surge” más duro que he hecho en mi vida fue con Fernando Sánchez Dragó cuando presentaba su obra Muertes paralelas. El libro llegó a mis manos a las diez de la noche del día anterior a la entrevista. Peleé, hice lo que pude, pero no pasé de la página cincuenta. La entrevista fue fácil; un “cómo surge” en toda regla que desplegó un abanico inmenso de opciones. Sin embargo, al terminar, confesé mi culpa ante el autor que, sin mucha sorpresa, escribió su dirección postal en la página del libro donde se suele firmar y me pidió que le mandara una carta cuando terminara el libro. Nunca lo hice.

Uno también es autor y ha encajado una variedad interesante de “cómo surges”. Reconozco que cuanto mayor es el prestigio y la edad de la persona que hace la entrevista, menos indulgente soy. Existen dos antídotos contra el “cómo surge”: la brevedad y la fantasía. El primero consiste en una respuesta rápida y concisa. Si tiene poca magia, mejor. Puedes responder algo así: “lo vi claro”, “me lo pidió mi editor”. Después, se guarda un silencio violento y la persona que entrevista se encuentra ante un abismo ante el que, sea como sea, tiene que reaccionar.

La fantasía sirve para desconcertar y puede llevar la entrevista a terrenos insospechados. Una respuesta de este tipo a un “cómo surge” suele ser mano de santo: “un duende surgió de la caja de cereales una mañana y me encargó que escribiera el libro”. Es más violento, pero funciona. Así que no se fíen de las entrevistas sobre libros. Otro día les cuento lo que significa “clave ochenta” en el Mercadona.