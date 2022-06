Mariah Carey se enfrenta a una millonaria demanda por plagio en 'All I Want for Christmas Is You'

Son inseparables. Es algo que ya está casi en el subconsciente: la Navidad y el éxito All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey van de la mano. Tanto, que la cantante incluso va a sacar este año un libro infantil y se titulará, como no podría ser de otro modo, The Christmas Princess. Y, sin embargo, una demanda está empañando la archiconocida canción y, claro, la reputación de la artista.

Desde que saliese a la luz en 1994 la popularidad del tema solo ha ido en aumento y cada vez que llega el otoño su presencia en nuestras vidas escala de una manera vertiginosa. Por lo que la fortuna que con ella han conseguido la cantante de 53 años y el coautor, el productor musical Walter Afanasieff, es considerable.

Ahora, hay otro nombre: el del compositor Andy Stone. Stone ha alegado haber coescrito un sencillo con el mismo título en el año 1989, cinco antes de la grabación que todos conocemos. Por ello mismo ha demandado a Carey y a su equipo por un total de 20 millones de dólares ante un tribunal de Luisiana.

En los documentos que ha presentado, Stone asegura que él jamás dio permiso para que se utilizase el título que él había ideado, por lo que sostiene que tanto Mariah Carey como Afanasieff como los colaboradores implicado en la canción "participaron de manera consciente, voluntaria e intencionada en una campaña" que buscaba infringir sus derechos de autor.

Según explica Stone en la demanda, tanto la estrella del pop como su equipo actuaron "premeditadamente para explotar la popularidad y el estilo único" de la canción. Es decir, que de forma deliberada quisieron "causar confusión" entre los oyentes, ya que ambos temas tienen letras y melodías diferentes pero comparten título.

En los documentos presentados ante el tribunal, Andy Stone incide en acusar a los demandados de "actos de injusto enriquecimiento por la apropiación no autorizada de la obra del demandante y los negocios derivados de la misma".

Asimismo, la demanda deja claro que los abogados de Stone y de Afanasieff contactaron el año pasado, pero las partes "no pudieron llegar a ningún acuerdo". No se explica, eso sí, la razón por la que Stone ha esperado casi 30 años para interponer la demanda ni si hay alguna otra similitud más que el título, dado que, como explican desde AFP, en el sitio web de la oficina de derechos de autor de Estados Unidos hay 177 obras inscritas con el título All I Want For Christmas Is You.