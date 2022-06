Pippa Middleton, ¿a la espera de su tercer hijo?: el vestido que la delata

Era una de las primeras apariciones públicas de Pippa Middleton desde el escándalo sexual que salió en su familia a finales de abril, cuando su suegro fue interrogado por violación. Y sin embargo, de nada de eso se ha hablado porque ella apareció para el concierto por el Jubileo de Platino de Isabel II con un vestido verde holgado que hacía saltar todas las alarmas: esa vientre que está intentando disimular es de embarazada.

Y sería su tercero. La hermana de Kate Middleton aparecía en el cierre de los festejos por los 70 años de reinado de la longeva monarca y lo hacía con un llamativo atuendo que se asemejaba completamente a los looks premamá. Tanto es así que rápidamente varios medios británicos y extranjeros se intentaron cerciorar de que lo que veían sus ojos era cierto.

Entre ellos, People, que asegura que ha hablado con personas cercanas a la pareja y que puede confirmar que Pippa y su esposo, el expiloto y empresario James Matthews, están esperando su tercer bebé. La hermana pequeña de la duquesa de Cambridge ya es madre de dos hijos: Arthur Michael William, de tres años, y Grace Elizabeth Jane, que nació el año pasado en el Hospital St. Mary’s de Londres -el mismo en el que Kate ha dado siempre a luz-.

Aunque ni desde la propia familia real británica ni desde los Middleton ha habido ninguna confirmación oficial de la noticia, lo cierto es que a juzgar por las imágenes, donde Pippa está sentada junto a su marido y muy cerca de su hermano James Middleton, de la pareja de este, Alizée Thévenet, y de sus padres, Michael y Carole, se encontraría en un avanzado estado de gestación.

Por la forma suave y tierna en la que durante el concierto se acariciaba la barriga quedaba más o menos patente su embarazo, amén de que no sería la primera vez que tanto ella como su esposo prefieren no hacer un anuncio público ni oficial de su paternidad: con Grace ocurrió algo parecido y hasta que no fue fotografiada casualmente en una salida por Londres nadie supo nada de que estaba en estado de buena esperanza.

Una historia que se repite y en la que solo queda saber cuándo saldrá de cuentas y el nombre que recibirá el nuevo bebé que convierta a su familia en numerosa.