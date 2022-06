Así sería el golpe interno para derrocar a Putin, según un profesor universitario

Rod Thornton es un profesor del King's College de Londres experto en temas de seguridad y conflicto. Exmilitar, tiene un máster en estudios rusos y pasó parte de su carrera en Rusia.

Thornton ha concedido una entrevista a The Sun en la que se atreve a aventurar cómo podría ser un golpe de estado interno contra Vladimir Putin debido a las tensiones generadas desde la invasión de Ucrania.

"El FSB (el servicio de seguridad de Rusia) cree que Putin debe ser destituido porque se ha vuelto blando con Ucrania", dice Thornton, que cree que la unidad de inteligencia militar de Rusia, el GRU, podría estar en la mejor posición para destituir a Putin y podría moverse pronto si ven que las tropas rusas pierden terreno en el este de Ucrania.

"Tienen la inteligencia para hacerlo", dijo. "Si quieres llevar a cabo un golpe en el Kremlin, debes mantenerlo en secreto y en silencio. Conseguirías que el GRU lo hiciera, y se les ha dado más y más poder en las últimas semanas", añadió.

Este experto cree que un pequeño grupo de altos funcionarios de seguridad podría acercarse a Putin con un ultimátum para dejar el cargo o incluso asesinarlo.

"Haría que alguien dijera: 'El pobre señor Putin tuvo un ataque al corazón, por toda la tensión de su operación militar especial y hemos puesto a tal persona en su cargo", dijo Thornton, que recordó que en la Unión Soviética este modus operandi era habitual.

Es probable que haya problemas de moral en el ejército y problemas de liderazgo y personas que se preguntan por qué están haciendo esto

El experto afirma que Rusia "se está desangrando. Se está quedando sin tropas, se está quedando sin misiles, se está quedando sin nada. Es probable que haya problemas de moral en el ejército y problemas de liderazgo y personas que se preguntan por qué están haciendo esto".

"Es probable que haya una oleada de oficiales subalternos y aquellos en los niveles más bajos del ejército ruso que digan '¿para qué estamos haciendo esto?' y esto podría filtrarse hacia los rangos más altos", reflexiona Thornton.

En caso de un golpe, los generales rusos retirarían sus mejores unidades del frente y las llevarían a Moscú. "Sus movimientos serían captados por satélites y tráfico de señales y eso sería una señal segura de que algo malo le está pasando a Putin", dice.

La mala noticia es que una caída de Putin no sería tan buena noticia: "Si dan un golpe para reemplazar a Putin, será reemplazado por alguien de línea más dura. Alguien que sea más duro en la guerra de Ucrania que Putin".

El experto dijo que Putin podría ser reemplazado por el general Valery Gerasimov, que dirige el ejército de Rusia, o el ultranacionalista Alexander Bortnikov, que dirige el FSB.

"A los rusos se les ha dicho que están en guerra contra los nazis, por lo que quienquiera que tome el poder no puede decir de repente: 'oh, nos rendimos. Nos retiramos de Ucrania'. Eso sería como decir 'oh, hemos sido derrotados por los nazis' y ningún líder en Rusia podría vivir con eso", concluye.