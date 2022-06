Sergio Ramos no acude con Pilar Rubio a la boda de su excuñada, Vania Millán, para no enfadar a su hermano, René

Julián Bayón y Vania Millán ya son, desde este sábado, marido y mujer. Hace solo unas horas se dieron el 'sí, quiero' tras dos años de espera como consecuencia de la pandemia de coronavirus, en una ceremonia celebrada en la iglesia de San José, en Madrid.

La pareja se comprometió en el año 2020, un año después de iniciar su relación, después de que el cirujano le pidiese matrimonio, pero no ha sido hasta ahora cuando la pareja ha podido por fin ponerle la guinda a su historia de amor con una boda de ensueño, en la que la novia lució un impresionante diseño del atelier Love is in the Air.

A su boda acudieron celebridades como Pilar Rubio, con quien Millán mantiene una gran relación de amistad, Jedet o Carlos Sobera, así como Alexandra Pereira, Ivonne Reyes o el exfutbolista Julio Baptista.

Precisamente llamó la atención que Pilar Rubio acudiera al enlace sin su marido, Sergio Ramos, excuñado de la novia, ya que esta estuvo casada con su hermano, René, entre los años 2014 y 2016, después de 10 años de relación.

Pero después llegó la separación. Una ruptura que, señalan algunos medios, no fue amistosa, y esto podría ser el origen del motivo de la ausencia del futbolista en el nuevo enlace de Millán.

La amistad entre Vania y Pilar sí continuó, por eso no fue extraño verla en la boda. Pero no el futbolista, que, según señala La Razón, sabía que si hacía su aparición en ese festejo no le habría gustado nada a su hermano René, que llegaría hasta el enfado de haber sucedido.