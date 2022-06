El deporte como solución

Debo de reconocer que me gusta ver a los representantes públicos celebrar con la ciudadanía los logros, hitos y victorias de los diferentes deportes donde juega algún o alguna madrileña. Y también, cómo no, cuando algún equipo madrileño logra un hito deportivo. No creo que sea ni populista ni sensacionalista. El deporte ha unido a pueblos, culturas y sociedades muy distintas y diversas, desde hace siglos.

Pero el deporte no solo logra victorias individuales o colectivas; el deporte es una vía de escape para muchísimos jóvenes. Es el deporte lo que ha hecho salir de ambientes viciados a miles de deportistas, es la herramienta para poder aprender a trabajar en equipo, a confiar en el resto. En definitiva, es el deporte una manera de poder conocerte mejor y poder crecer en sociedad.

Ahora bien, no nos podemos quedar aquí. Tenemos la oportunidad de utilizar el deporte para dotar a una generación joven de algo que hemos visto que es imprescindible, sobre todo en los dos últimos años: la salud.

El Gobierno va a presentar este viernes el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil en nuestra Comunidad. Recordemos que, en España, uno de cada cuatro niños y niñas tiene sobrepeso. Es un tema muy serio, tal y como nos advierten los expertos. Es un tema que tenemos que tratar de atajar cuanto antes.

Y la Comunidad de Madrid debería trabajar en la misma línea de responsabilidad que el Gobierno porque es una cuestión que repercutirá en el corto plazo, pero también en el futuro. Podría ser pionera en propuestas deportivas que permitan no solo dar una oportunidad de entretenimiento a nuestra juventud, también una oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Una apuesta por el deporte en nuestra región que permita una mejor cohesión social, dando oportunidad a muchos jóvenes de salir de una rutina sedentaria.

En definitiva, una nueva oportunidad para convertir a Madrid en líder en el espacio deportivo, que nos permita mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía y cohesionar más a nuestras diferentes generaciones de manera transversal, tal y como lo hace el deporte.