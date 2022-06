En Cataluña, vuelve la desobediencia

El desafío independentista murió en 2017, y lo que denominamos procés no ha resucitado, ni lo hará en mucho tiempo porque el espejismo de la unilateralidad se ha desvanecido del todo. Ahora solo el 9,1% de los separatistas creen en la posibilidad de la independencia, según el Instituto de Ciencias Políticas de la UAB. No obstante, el Govern del republicano Pere Aragonès vuelve a las andadas de la desobediencia de una forma realmente insultante para el TSJC. Al trilerismo semántico de llamar "curricular" al castellano para reservar solo para el catalán la condición de lengua "vehicular", se añade un decreto ley y unas instrucciones a los centros educativos que son un auténtico desafío a la Justicia.

La Generalitat podía haber optado por un perfil técnico para permitir que al menos una de las materias troncales sea en castellano, tal como exigen los jueces, lo que viene a representar, junto a la asignatura propiamente de Lengua y Literatura Española, ese mínimo del 25%. En su lugar, ha optado por llamar a la desobediencia a los colegios mediante unos proyectos lingüísticos cuya aprobación recae en el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que exhibe una beligerancia que se contradice con la hipocresía de llevar a sus hijas a una escuela privada plurilingüe. Muy cuestionado por los sindicatos por otras cuestiones educativas, el consejero se refugia en la supuesta defensa del catalán para recabar adhesiones.

El Tribunal Constitucional estableció en 2010 que al castellano no se le podía negar la condición de lengua vehicular. Los jueces han venido estableciendo que el modelo en Cataluña es la conjunción lingüística, el bilingüismo, y no la llamada inmersión ("solo en catalán"), pues el Estatuto prohíbe la separación por razón de lengua y las familias no tienen derecho a elegir en qué idioma quieren escolarizar a sus hijos (a diferencia del País Vasco). Lo que resulta inadmisible es que los nacionalistas lo utilicen para excluir al castellano, dándole el trato de lengua extranjera. Llamar apartheid a lo que ocurre, como ha hecho Alberto Núñez Feijóo, es inadecuado, pero el Gobierno de Pedro Sánchez incumple con su deber de defender los derechos de todos los catalanes.

Es muy difícil que la Generalitat acabe burlando la ejecución de ese 25%

El TSJC tendrá que examinar la desobediencia del Govern y específicamente del consejero, para quien la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha pedido una multa de 1.500 euros diarios hasta que cumpla la sentencia. Aunque haya logrado retrasar su implantación, es muy difícil que la Generalitat acabe burlando la ejecución de ese 25% en todos los centros educativos a partir de septiembre porque también los directores tienen la obligación de cumplir con la Justicia. No hay regreso al procés, pero sí a la desobediencia.