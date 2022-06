La reacción de Emma García a la cancelación de 'Viva la vida'

Hace unos días que saltó la noticia de la cancelación del programa Viva la vida por parte de Mediaset, que no ha renovado el contrato con su productora. Desde entonces, ni Emma García ni nadie del equipo se había pronunciado públicamente al respecto, por lo que había muchos ojos puestos en el programa de este sábado, el primero que se emite tras conocerse esta información.

Finalmente, esta reacción se ha producido de la mano de la presentadora, Emma García, quien de forma espontánea ha hecho un comentario sobre el fin del programa tirando de humor.

Tras acercarse a la zona del plató donde se encontraba el chef Javier Muñoz-Calero preparando un plato de bacalao noruego, García volvió hacia donde estaban sus colaboradores para invitarles a probar la receta.

"Es bacalao, no es merluza, que decías que tenía una merluza preciosa", ha corregido entonces Emma García a una de sus colaboradoras, Pilar Vidal, que a continuación se refirió al concierto de Alejandro Sanz en Madrid al que iba a asistir.

Al hablar del cantante, la presentadora quiso lanzarle una invitación en directo para que viniese al programa, pero acto seguido matizó: "No es por nada, eh, pero que no tarde mucho en venir porque no nos pilla aquí", dijo. "Oye, que no falte el humor", remató entonces su colaboradora Marina Esnal.