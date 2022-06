Moreno insiste en gobernar solo para "no enseñar" a Vox y Abascal le avisa: "O juntos o no gobiernan"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, justificó este sábado su deseo de gobernar en solitario constatando que "los posibles socios no tienen experiencia de gestión", en obvia referencia a Vox, y en enseñarles se invertiría "un tiempo precioso que no podemos perder".

En una entrevista en Onda Cero, Moreno insistió en su mensaje contra el triunfalismo de los votantes del PP ante las encuestas, porque "este sentido de euforia lleva a desmovilizar a una parte de tu electorado", y él ha visto "torcerse rumbos que parecía imposible" torcer.

Por eso, "pediría mucha calma" y hacer la campaña "como si no existiesen encuestas". Más tarde reconocería que las campañas son muy largas y tensas, influyen muchos factores y "puede haber compañeros que puedan cometer algún error".

A partir de la cita con las urnas, reiteró que su objetivo es "que gobierne en solitario", porque así "vamos a llegar más lejos y vamos a ir más rápido sin perder tiempo en una negociación absurda y estéril, y enseñar a una parte del Gobierno a gobernar", dado que "los posibles socios no tienen experiencia de gestión".

"Podemos alcanzar una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario, es lo mejor que le puede pasar a Andalucía", interpretó, afirmando a pregunta del entrevistador que un Gobierno de coalición como el de Castilla y León "ahora mismo no" entra en sus planes.

Una severa derrota del Partido Socialista pondría en una difícil situación al Gobierno de España

No obstante, admitió que "repetir elecciones sería una enorme decepción y un fracaso", y prometió que hará "todo lo posible para que no se repitan las elecciones", si bien constató que "en manos de los andaluces está". Y previno: "Tiene que salir un Gobierno viable, un Gobierno posible".

Así, dejó un resquicio abierto a la repetición, "si todos los grupos me cierran las puertas" o "me plantean cosas que para mí son imposibles". Eso sí, aseguró que él no quiere otras elecciones porque, recordó, el objetivo del adelanto electoral es tener presupuestos, y una repetición los retrasaría.

Preguntado por el trasfondo nacional de las elecciones, Moreno aseguró que, aunque sean unos comicios "por Andalucía y para Andalucía", todo lo que pasa en la región "tiene impacto en Madrid y en la política nacional". En concreto, prefiguró un escenario y una lectura muy claras: "Una severa derrota del Partido Socialista pondría en una difícil situación al Gobierno de España".

Las advertencias de Abascal

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha advertido este sábado al PP de que o gobiernan "juntos" en coalición o "no gobiernan", ya que un acuerdo de investidura "se ha demostrado que es papel mojado".

Durante su intervención en un acto electoral en Córdoba, junto a la candidata de VOX a la presidencia de la Junta, Macarena Olona, Abascal ha indicado que el PP "dice cosas confusas", mientras que su formación no quiere "sentarse en el consejo de Gobierno" para "cambiar consejeros", sino para que las "ideas y principios" de los ciudadanos "estén en la acción de gobierno".

Abascal ha recordado que el PP "llegó al poder" y están gobernando en Andalucía "gracias a VOX" ya que hace cuatro años fueron "responsables" al firmar un "acuerdo de investidura" que ahora "sabemos que no cumplen", por lo que es "la última vez".

En este sentido, ha recriminado al PP "incumplimientos" en materia de "inmigración, memoria histórica, o la administración paralela" ya que "al final acaban adoptando las ideas del PSOE aunque luego rectifiquen".

Asimismo, ha reprochado al candidato del PP, Juanma Moreno, que amenace con "repetir elecciones" si los andaluces "votáis mal", que "ofrezca consejerías a Ciudadanos" aunque "no tengan representación" y que anuncie una "nueva era de acuerdos y entendimientos con el PSOE".

Finalmente, tras un incidente con el sonido que ha dejado a Abascal en silencio "justo cuando estaba hablando de que nos quieren silenciar", ha pedido el voto para Olona a la que ha calificado como "fuerza de la naturaleza" que será la "próxima presidenta de la Junta".

Por su parte, Olona, ha afirmado que el "cambio real" y el "meneo" que Andalucía merece "viene de la mano" de su formación, por lo que ha pedido a los andaluces que "no se resignen" a la "condena" que les imponen "a izquierda y derecha".

No necesitamos ninguna manifestación porque tenemos claro que somos iguales

La candidata de VOX ha resaltado que a lo largo de la historia las sociedades "se enfrentan a su destino" y este es el "momento de Andalucía", por lo que es el momento de "cambiar la historia" para "cambiar el rumbo de España".

Olona ha criticado la "lucha de sexos" que ha impuesto ese "feminismo" que ha "abandonado la lucha histórica de las mujeres" y ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que "no hable" en su nombre.

"No necesitamos ninguna manifestación porque tenemos claro que somos iguales", ha subrayado Olona, quien ha apostillado que el hombre "no viola" ya que lo hace "un violador", ni tampoco "mata" ya que lo hace un "asesino", ni tampoco "maltrata", al hacerlo un "maltratador", ni "humilla", ya que lo hace "un cobarde", ha concluido.