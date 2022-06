Tu horóscopo diario: domingo 5 de junio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 5 de junio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Algunas inquietudes o preocupaciones relacionadas con el trabajo u otros asuntos materiales te van a dificultar la posibilidad de pasar un día relajado y tranquilo, como tú deseabas en un principio. Pero en realidad todo está bien o se va a ir solucionando poco a poco, te agobias en vano.

Tauro

Los astros van a coordinar sus influencias para que puedas disfrutar de un día tranquilo y feliz. Sobre todo será un día ideal para romper con la monotonía, hacer algo distinto a lo habitual, tomar contacto con la naturaleza o poder disfrutar del día junto a la persona que más amas y admiras.

Géminis

Te prevengo de que quizás hoy las cosas no salgan como deseas. Es uno de esos días en que parece que todo se pone patas arriba o da la sensación de que uno se ha levantado con el pie izquierdo. Pero nadie sabe adaptarse mejor que tú a los cambios y novedades, y al final te lo vas a pasar bien.

Cáncer

Los fines de semana no suelen ser muy buenos para ti y a menudo te dejas arrastrar por angustias y temores que en realidad no tienen ningún fundamento y solo están en tu cabeza; sin embargo, olvidas que dentro de ti se esconde un universo maravilloso lleno de luz y de amor. Debes quererte más.

Leo

Hoy te levantarás con la espada en la mano y un montón de ganas de hacer cosas. La energía saldrá de tu interior casi como un volcán y es necesario que la canalices y la saques por buenos caminos y de forma constructiva. Será un día ideal para hacer toda clase de deportes o moverte mucho.

Virgo

Hoy te sentirás enormemente lúcido y creativo intelectualmente, las influencias planetarias te favorecen y tendrás uno de esos días en los que sacarás lo mejor de ti y sabrás ser una persona muy positiva para los que te rodean. Es un día ideal para viajar o tomar mayor contacto con la naturaleza.

Libra

Hoy vas a tener un día ideal para resolver algún conflicto o reconciliarte con algún viejo amigo o algún familiar, o incluso con tu pareja si has tenido tensiones últimamente. Es el momento más apropiado para reconstruir la armonía o poner paz allí donde antes había desencuentro o crispación.

Escorpio

Hoy se hará realidad en ti esa frase que dice eso de que "no hay bien que por mal no venga", porque todo aquello que esperabas para hoy no va a salir o saldrá mal, pero a cambio el destino te va a traer otra cosa mucho mejor con la que no contabas y al final pasarás un día estupendo y feliz.

Sagitario

Te espera un día de alegría y felicidad gracias a las múltiples influencias planetarias favorables con las que hoy vas a poder contar. Un día magnífico para salir y relacionarte, disfrutar de tus seres más queridos y olvidar los problemas. Ideal para cultivar el amor, la amistad y toda clase de placeres.

Capricornio

La Luna se hallará hoy un poco afligida y por ello tendrás tendencia a sumergirte en toda clase de preocupaciones y temores, e incluso aunque quieras evitarlo te será muy difícil porque te cuesta mucho desconectar de los problemas del día a día. Pero debes relajarte, descansar y tratar de olvidar.

Acuario

Lo que más te gustaría hoy es poder descansar y desconectar todo lo posible de las tensiones y problemas. Tras una semana de pura batalla necesitas más que nunca relajarte. Sin embargo, la cosa estará bastante complicada porque te esperan algunos problemas o turbulencias en la familia y el hogar.

Piscis

Se supone que este es un día de descanso y para hacer lo que tu deseas, pero lo que te gustaría y lo que debes hacer son dos cosas distintas, al menos eso es lo que te va a suceder hoy. Surgirán problemas inesperados en la familia o el hogar que deberás atender. Posible desengaño en amor o amistad.