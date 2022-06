La alcaldesa de Gijón pide evitar los mensajes de "ok" en WhatsApp para ahorrar energía

La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, ha sorprendido este viernes con un curioso llamamiento que ha hecho a los usuarios de WhatsApp: evitar los mensajes de confirmación con un simple "ok".

La regidora gijonesa, tal y como recoge La Nueva España, hizo unas declaraciones con motivo de la inauguración de la Conferencia sobre la Agenda Urbana 2030, que se celebra en esta ciudad asturiana.

"Casi todo el mundo tiene Whatsapp y pertenece a grupos de Whatsapp. Pues fijemos una norma en los grupos de Whatsapp y en nuestras relaciones, que es que cuando alguien nos dice 'hasta mañana' o 'mañana nos vemos', que no empecemos todos a poner 'ok', porque cada 'ok' de esos supone huella de carbono", dijo González.

No es la primera vez que la alcaldesa de Gijón hace declaraciones controvertidas. El pasado mes de abril, González recibió muchas críticas por unas palabras sobre los hombres a propósito de la violencia machista.

"Nos toca volver a defender la dignidad de las mujeres, de los derechos humanos y, les voy a decir una cosa, hasta la dignidad de los hombres. Que yo, la verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos. Sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales, tengo ese empeño, que no son pura explosión fisiológica descontrolada", dijo González.

El Partido Socialista de Gijón salió en defensa de la alcaldesa y atribuyó la polémica a "una campaña envenedadora de la ultraderecha".