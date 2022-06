El contundente mensaje de Terelu Campos a Pipi Estrada: "A mí tú no me tocas desde hace mucho tiempo"

El regreso de Pipi Estrada a los platós de Telecinco hace dos meses está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para Terelu Campos, su expareja, pues ambos mantienen una mala relación desde que rompiesen en 2006.

A pesar de que la colaboradora dejó muy claro que bajo ninguna circunstancia trabajaría con el periodista, no ha podido evitar que su hermana, Carmen Borrego, se siente junto a él en Sálvame.

La hija menor de María Teresa Campos también ha declarado públicamente en varias ocasiones que no se lleva bien con el periodista, aunque en los últimos días ha mostrado una actitud amistosa con él que no ha sentado nada bien a Terelu, recoge Telecinco.

Las hermanas pudieron encontrarse frente a las cámaras este viernes, donde pudieron hablar sobre esta supuesta amistad. "Ni he sido, ni soy, ni seré amiga de ese señor (...). Me parece un ser despreciable", ha dicho contundente Borrego.

Terelu, poco después, aclaraba que no estaba enfadada con Carmen, sino que "me cabrea más su intencionalidad [la de Estrada]", ha asegurado, defendiendo que Borrego podría marcar las líneas rojas con el periodista fuera del programa.

"Me fastidia más que consiga su objetivo", ha señalado, recalcando que considera que se había aprovechado de que "mi hermana no tenga esa maldad en ese momento", ya que está segura de que ella no tenía "esa intención de hacerme daño. Por eso, lo que más le molesta es que utilizando el "juego de Sálvame", continúa "subiendo peldañitos para seguir haciéndome daño".

La colaboradora ha querido entonces dirigirse directamente a Pipi: "A mí tú ya no me tocas desde hace mucho tiempo, hijo, y a través de mi familia ya no te digo, me parto y me mondo", le ha dicho de manera contundente.

Por otro lado, también le ha confesado a su hermana que otra de las cosas que le había dolido es que se dijera que "tú estabas más relajada y libre cuando yo no estoy aquí presentando", algo que ha querido negar tajantemente Borrego.