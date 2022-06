El Primavera Sound reúne a 80.000 personas en una segunda noche con The National y Rigoberta Bandini

El Festival Primavera Sound de Barcelona ha celebrado este viernes su segunda noche en el Parc del Fòrum, por donde han pasado un total de 80.000 personas para asistir a algunos de los conciertos de los cabezas de cartel de la jornada, como The National y Rigoberta Bandini.

Después del espectáculo que ha ofrecido Beck ha sido el turno de The National, liderada por Matt Berninger, que ha empezado un concierto inevitablemente más sobrio con 'Don't swallow the cap', seguida por 'Mistaken for strangers', 'Blood buzz', 'Guilty party' y 'The system only dreams in total darkness'.

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con la ineludible balada 'I need my girl', con una emoción en el ambiente que se ha sostenido durante los siguientes temas, 'This is the last time' y 'Slow show', y que ha derivado en un poderoso final zanjado con 'Terrible lover' y 'About today (if there's time): "Este es nuestro sitio favorito para tocar. Me había olvidado de lo bien que esto sienta", ha confesado Berninger al despedirse.

Paralelamente, Rigoberta Bandini ha desatado la euforia del público al empezar con su 'In Spain we call it soledad' un espectáculo que ha seguido con 'Fiesta', 'The fuck fuck poem', 'Cuando tu nazcas', 'A ver qué pasa' y 'Julio Iglesias', durante las que no ha dejado de moverse por el escenario junto a sus bailarines.

Ha seguido su repertorio con una versión del 'La, la, la' de Massiel antes la muy esperada 'Perra', durante la que se ha desabrochado la falda y la ha ondeado al aire, y ha culminado el concierto con otros dos de sus grandes himnos, 'Ay mamá' y 'Too many drugs', que ha conseguido que todo el recinto bailara y saltara enérgicamente a un mismo son.

Después de Rigoberta Bandini, la noche sigue con los conciertos de Caribou, Jamie XX y King Gizzard & the Lizard Wizard; para estos últimos, esta será la primera de las cinco actuaciones que tienen programadas para esta edición del Primavera Sound.

El Primavera Sound inaugura su segunda noche de la mano de Beck, Manel, Amaia y Gabriela Richardson.

Refuerzo de la plantilla

El Parc del Fòrum ha reunido este viernes por la noche un total de 80.000 personas, 14.000 más que la anterior y 1.000 más que en la misma jornada en la última edición, en 2019, según han explicado fuentes de la organización.

Por otro lado, con el objetivo de remediar las quejas generalizadas por las colas que se registraron el jueves en el servicio de bar, la organización ha reforzado la plantilla de trabajadores en las barras situadas en las zonas con más afluencia.

Además, para esta segunda jornada la organización también ha habilitado tres nuevas fuentes de agua dentro del recinto, que se añaden a las otras tres ya existentes.

Esta es la mayor edición de la historia del festival barcelonés, que congrega más de 670 actuaciones en 12 días entre los 16 escenarios del Parc del Fòrum y los 14 espacios y salas del insólito Primavera a la Ciutat, pese a las bajas de última hora de Massive Attack, Bikini Kill, Georgia, girl in red, Lingua Ignota, Kehlani y The Strokes -estos últimos sí mantienen la del próximo fin de semana-.