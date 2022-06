Estos son los cuatro nuevos nominados de 'Supervivientes'

Telecinco apostó una vez más por dividir las galas presentadas por Jorge Javier Vázquez y emitió este viernes las nominaciones de Supervivientes 2022. Comenzaron los fatales, aún con el mal trago de asumir la ausencia de la recién expulsada Marta Peñate, muy querida por ellos, tal y como se vio en los posicionamientos.

La primera fue Anabel Pantoja, que se decantó por nominar a Alejandro Nieto por descarte, ya que se negaba a nominar a su amiga Ana Luque. Por el mismo motivo, Alejandro Nieto optó por Ana Luque, y esta por nominar a Alejandro: "Por nominar a alguien. Porque Anabel es mi uña y mis pies y mi carne, mi mejor amiga y mi mejor apoyo aquí y no sería capaz de votarla en la vida", aseveró.

Ignacio de Borbón, líder semanal de los fatales, se decantó por Anabel Pantoja tras mucho pensarlo. Eso sí, dejó claro que basó su decisión en que creía que la sevillana era fuerte de cara a la audiencia. Más duras fueron las nominaciones entre los Royales.

Yulen eligió a Mariana y aseguró que es "mala superviviente y peor persona". Nacho Palau optó por Tania, ya que a Anuar no podía por su liderazgo. Mariana también se decantó por Tania. "Por muchas razones. La semana pasada ya le había dicho a los compañeros que veía más al personaje que a la persona", recordó.

Asimismo, Tania nominó a Mariana: "Durante una semana estuve viendo a una semana y luego a las espaldas vi a otra persona y de repente me odiaba. Decía que era un chico con prótesis, tuvo unos comentarios que no me gustan nada. He visto cosas de ella como persona que no van conmigo. No podría tener a una persona así cerca de mí", sentenció.

Kiko Matamoros, en cambio, nominó a Tania y dijo que su intención era nominar a Anuar, pero no podía por su liderazgo. Este, haciendo uso de su privilegio, nominó a Mariana directamente. Con esto, Mariana Rodríguez, Tania Medina, Alejandro Nieto y Anabel Pantoja son los candidatos a abandonar el reality el próximo jueves.