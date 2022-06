Consum es compromet a ser neutra en emissions en 2030

Consum es compromet a ser neutra en emissions d'abast 1 i 2 en 2030. Açò inclou les emissions directes de la cooperativa, procedents dels vehicles de l'organització, les fonts fixes d'emissions, així com les emissions generades per les fuites de gasos refrigerants (abast 1) i les emissions associades a la producció de l'electricitat que necessita per a exercir la seua activitat (abast 2).