Un estudi de CEV i EVAP revela que el fenomen de la impostora és un fre per a l'emprenedoria femenina

L'estudi reflecteix que les dones joves sense fills són les que mostren majors sentiments impostores, tal com han explicat les professores de la Universitat de València, Aida Vizcaíno i Amparo Oliver, que han liderat l'estudi que apunta a més, que aquest fenomen es relacionaria negativament amb l'autoeficiència emprenedora, així com amb actituds emprenedores com són la innovació, l'ètica professional i l'autonomia.

Les autores de l'estudi han explicat que el diagnòstic que ofereix aquest treball ajudarà a comprendre com ha afectat el context pandèmic a les dones professionals mentre que la presidenta de CEV València i d'EVAP, Eva Blasco, ha insistit que "hauria de contribuir a activar polítiques públiques encaminades a reforçar els lideratges femenins, a incorporar noves mesures per a la corresponsabilitat i a activar programes d'emprenedoria femenina".

El retrat robot que realitza l'estudi de les dones empresàries, directives i professionals, les situa a l'entorn dels 50 anys, amb fills, estudis superiors, formació en economia, amb persones depenents en el seu càrrec i que alhora se senten empoderades.

Així mateix, els resultats confirmen que un 78,8% són a més "emprenedores" i que la majoria (70%) desconeix quina sensibilització o formació s'està fent per a fomentar perfils com els seus entre la joventut.

MAJOR AFECCIÓ PER LA COVID

La meitat de les enquestades pensen que després de la COVID la situació de les dones a la Comunitat Valenciana "s'ha vist més afectada que la dels homes en alguns aspectes laborals". Sobre aquest tema, els aspectes més afectats són la conciliació, després l'oportunitat de trobar ocupació, l'accés a llocs de responsabilitat i el salari.

"Volem que se'ns reconeguen els nostres assoliments, que no s'atribuïsquen als nostres companys, o haver d'estar obligades contínuament a justificar la nostra vàlua. No obstant açò, la pandèmia no ens ha ajudat en aquesta carrera de fons, no ha remat a favor del lideratge femení", ha assegurat Blasco, qui ha lamentat que la presència de dones en llocs directius haja descendit després de la crisi sanitària.

D'altra banda, quant a les diferències entre hòmens i dones en la societat valenciana, existeix la percepció majoritària que les empreses preferixen contractar homes a igualtat de condicions i que elles han d'esforçar-se més.