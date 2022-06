L'Ajuntament d'Alacant aprova el seu II Pla d'Igualtat, que inclou un protocol d'assetjament per raó de sexe

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat aquest divendres per unanimitat en la taula negociadora el II Pla d'Igualtat del consistori i els seus organismes autònoms, una "ferramenta imprescindible per a caminar cap a una igualtat real en l'administració local" que inclou per primera vegada a totes les àrees i també un protocol d'assetjament per raó de sexe.