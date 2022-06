Cs proposa un Jardí del Turia metropolità en el seu 35 aniversari

Així i tot, ha destacat que després de l'èxit inicial ara toca "mirar al futur", per a abordar aquelles qüestions que encara queden pendents i en eixe sentit ha assenyalat que una de les necessitats més apressants del Jardí del Turia és acabar, d'una vegada per sempre, l'últim tram fins al mar.

Així, ha recordat que aquest projecte no serà possible fins que no s'enterren les vies de Serreria: "És un autèntic fracàs polític de Compromís i especialment del PSPV que eixes vies encara vagen per la superfície, obrint una ferida a la nostra ciutat que impedeix portar el nostre jardí més important fins al mar".

Sobre aquest tema, ha considerat que el debat sobre prolongació de l'Albereda o del llit del riu és "infructífer" perquè considera que "les dos coses són totalment compatibles". "L'Albereda ja acompanya al riu en una gran part del seu recorregut i en un determinat moment podria seguir fent-ho. El que em pareix és que s'està usant eixe debat per a silenciar el verdaderament important ací: que el govern central, amb una ministra socialista a l'àrea de Transport, no s'ha dignat a atendre les necessitats de València i soterrar les vies", ha assenyalat el portaveu de la formació liberal.

En aquest sentit, ha instat al fet que el desenvolupament i condicionament de l'últim tram del Jardí del Turia es faça pensant que, en algun moment, es procedirà a l'eliminació de les vies per superfície: "Un treball que ja hauria d'estar fet i que, especialment el PSPV, hauria de revindicar amb més força a Madrid davant els seus companys de partit", ha finalitzat.

UN RIU METROPOLITÀ I "TRIDENT VERD"

Igualment, en la visió més àmplia del Jardí del Turia, Giner ha insistit en la necessitat de condicionar els terrenys posteriors al Parc de Capçalera, de manera que es puguen connectar a través de vies verdes amb el Parc Fluvial del Turia, fins a arribar fins i tot a Vilamarxant: "És tan important acabar el riu per la desembocadura com per la capçalera. Ara mateix, més enllà del parc no hi ha res més que runes i brutícia, la qual cosa impedeix una verdadera vertebració del terreny", ha lamentat.

En aquest sentit, ha recordat que l'entorn annexe al Parc de Capçalera "segueix sent a dia de hui l'escombrera de quan es va construir el nou llit, la qual cosa impedeix que siga plenament transitable i disfrutable per a la ciutadania. Una vella ferida que hauria de desaparéixer", reclama.

A més, dins de la visió global del Jardí del Turia, ha proposat crear un "trident" verd que travesse València "de nord a sud i d'est a oest".