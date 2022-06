Bruce Mau, la retolació valenciana i els emojis protagonitzen un cicle sobre disseny en Cinema Jove

Entre ells, destaca l'estrena absoluta de la pel·lícula valenciana 'Tipos que importan' i la 'première' a Espanya de diversos llargmetratges: 'Mau', pel·lícula que repassa la trajectòria del visionari dissenyador canadenc Bruce Mau; 'Mud Frontier', sobre un projecte de reinterpretació de l'arquitectura tradicional de tova al sud-oest dels Estats Units, i 'Monobloc', la curiosa història d'una de les cadires més venudes del món, avança l'organització en un comunicat.

El paper dels robots en el futur imminent i la colonització dels emojis en el llenguatge quotidià són uns altres dels temes que s'abordaran en el cicle 'València, Capital Mundial del Disseny', que ha sigut comissariat per Javier La Casta Villar, soci fundador de Néctar Estudio. Totes les projeccions es concentraran entre el divendres 24 de juny i el diumenge 26 de juny en l'Escola LABA València (carrer Quart, 23).

Filmada per Benji i Jono Bergmann, 'Mau' (2022) és el primer llargmetratge documental centrat en la figura del visionari creador canadenc Bruce Mau. La pel·lícula, que compta amb testimoniatges de figures prominents com l'arquitecte Rem Koolhaas i la comissària de disseny del MOMA, Paola Antonelli, es presenta per primera vegada en Espanya de la mà de Cinema Jove. La cinta explora la increïble trajectòria vital i professional de Mau, convençut de la capacitat del disseny per a transformar el món.

El creador va començar la seua carrera com a dissenyador gràfic i des d'aleshores ha aplicat la seua metodologia a l'arquitectura, l'art, els museus, el cinema, el disseny ecoambiental, l'educació i la filosofia conceptual. Per mitjà del seu treball ha demostrat que el disseny té el potencial de resoldre els problemes més complexos del món. El seu treball recent inclou projectes de renovació en la ciutat minera de Sudbury, Ontario, la ciutat santa de la Meca i Guatemala.

Una altra de les primícies del cicle correspon a 'Mud Frontier' (Chris J. Gautier, 2022), un documental centrat en l'interessant treball que duen a terme els arquitectes Ronald Rael i Virginia San Fratello en el sud-oest dels Estats Units.

El projecte utilitza tecnologia d'impressió 3D per a construir estructures de tova en la terra ancestral del Valle de San Luis, un àrea remota i rural del sud d'Acolorit on les comunitats indígenes i hispanes han viscut en harmonia i en conflicte des de finals del segle XVI, i que en el segle XIX es va convertir en un àrea d'assentament durant l'expansió cap a l'oest dels EE. UU.

Per la seua banda, 'Monobloc' (Hauke Wendler, 2021) explica la història de com aquesta antiestètica cadira de plàstic del mateix nom es va imposar a tot el món i per què. El model monobloc és la peça de mobiliari més venuda en el planeta. S'estima que en el món hi ha un bilió d'aquestes cadires barates en tots els països.

CULTURA DIGITAL I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Reconeguda amb el Premi Max Ophüls al millor documental en el Filmfestival Max Ophüls Preis d'Alemanya, 'Hi, A.I. - Robots, las historias de amor del futuro' (Isa Willinger, Alemanya 2019) formula una pregunta a l'espectador: Estem preparats per a introduir la intel·ligència artificial a les nostres vides? Aquest documental revela com la convivència amb androides afectarà a la nostra existència quotidiana de forma quasi imminent.

'Picture Character. An Emoji Story' (Martha Shane, Ian Cheney, 2019) és un documental nord-americà que analitza el fenomen dels emojis i com aquest llenguatge digital emergent ha anat colonitzant la nostra manera de comunicar-nos. La cinta rastreja els orígens de l'emoji a través d'entrevistes amb lingüistes, codificadors informàtics i fins i tot amb Shigetaka Kurita, el dissenyador d'interfície japonés que va inventar els emojis fa més de 20 anys.

DOS DOCUMENTALS VALENCIANS

El cicle inclou dos documentals valencians, les projeccions dels quals vindran acompanyades de col·loquis oberts al públic amb presència de varis dels seus responsables. 'Tipos que importan' (Miguel Maestro, 2022), que es presenta en estrena absoluta, és un curtmetratge documental que reuneix a diferents professionals del disseny per a compondre un relat col·lectiu sobre la ciutat de València a partir de l'anàlisi de la retolació desenvolupada des de mitjan segle XIX fins als nostres dies.

'Zona Santiago, libre para jugar' (Cris Centeno, 2022) segueix el procés de transformació d'un solar en un espai de joc infantil per als alumnes del col·legi Santiago Apòstol, situat al barri valencià del Cabanyal. La pel·lícula documenta com es duu a terme un pioner projecte col·laboratiu batejat com 'Un pati per a totes', que el seu objectiu és involucrar als diversos membres de la comunitat educativa i també a persones usuàries i professionals de la salut mental en la construcció d'un espai de socialització segur, igualitari i acollidor per a xiquets i xiquetes.

Després de la projecció del documental, s'obrirà un col·loqui amb la participació de la seua directora, Cris Centeno; Bernat Ivars, de Badallar, i Isabel González i Eva Raga, de Fent Estudi Coop V.