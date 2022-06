La Comunitat Valenciana tramita 20.000 targetes sanitàries per a ucraïnesos des de l'esclat de la guerra

En el balanç, després de 100 dies de la invasió d'Ucraïna, el consolat honorari subratlla l'atenció a 14 xiquets en oncologia i que en matèria educativa, s'ha respost amb rapidesa el desafiament d'incrementar l'oferta de places a les aules valencianes per als xiquets ucraïnesos" així com la reacció davant la barrera lingüística que va suposar habilitar "immediatament" recursos per al professorat i els alumnes, als quals es va sumar l'atenció psicològica.

La Conselleria d'Educació ha habilitat unitats, dotant-les d'equipament, personal docent i d'aquells servicis públics que afavoreixen la total inclusió de l'alumnat com és el transport i menjador escolar així com les ajudes per a xiquets de menys de 3 anys i el seu accés a educació infantil, tot açò per a possibilitar al seu torn que els seus progenitors puguen disposar de temps per a accedir a la formació en llengües oficials, segons un comunicat del Consolat.

En total s'han escolaritzat 2.817 xiquets a la província de València, i 2.034 persones adultes, que estan realitzant formació en castellà i/o valencià a les Escoles Oficials d'Idiomes i en els Centres de Formació per a Persones Adultes.

En relació a protecció internacional, s'han tramitat a la Comunitat més de 25.000 sol·licituds i la Delegació del Govern, en coordinació amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha habilitat 1.848 places d'acolliment i emergència per a les famílies ucraïneses.

AJUDA HUMANITÀRIA

En ajuda humanitària, destaca la campanya de recollida d'aliments CVUKRAINE promoguda per Presidència de la Generalitat i coordinada per la FEMP i l'enviament per camió i per tren d'un total de 580 tones des de la província de València, 185 des d'Alacant i 75 des de Castelló.

En matèria d'infància, des de la Direcció general d'Infància i Adolescència s'ha atès i fet seguiment a la Comunitat Valenciana d'un total de 226 xiquets i adolescents provinents d'Ucraïna. D'ells, 41 es troben a la província d'Alacant, 28 a Castelló i 157 a la de València. Un total de 6 xiquets i xiquetes han arribat no acompanyats, i s'ha tramitat una resolució de tutela per l'administració pública, trobant-se una de les xiquetes en acolliment familiar i els altres 5 en acolliment residencial.

Quant a la resposta municipal a la invasió subratllen que, encara que competencialment no els correspon, la majoria dels ajuntaments han respost el desafiament aportant els seus limitats fons d'atenció d'emergència social o en altres casos, com el de l'Ajuntament de València, han assumit l'atenció de més de 5.000 persones.

Molts ajuntaments, a part de ser punts de recollida de l'ajuda humanitària i de ser promotors i hostes d'innombrables esdeveniments a favor del poble ucraïnés, també han mostrat la seua disposició de germanar-se amb ciutats d'Ucraïna, i cal esmentar expressament les iniciatives de Benidorm, Paiporta, Almussafes, i Bétera o Altura entre unes altres.

"L'apartat més difícil de quantificar en xifres -pel vast de la xifra- és, sens dubte, la resposta del teixit associatiu i empresarial: ONG's, associacions de veïns, falles, parròquies, sindicats, clubs esportius, bandes de música i associacions musicals, associacions juvenils, associacions de majors, associacions empresarials valencianes empreses, cooperatives, autònoms -sobretot en el sector del transport i dels servicis professionals, segons el consolat que ha detallat que "costa trobar a un grup organitzat que no haja fet alguna cosa per Ucraïna i costa trobar un sol dia d'aquests 100 en els quals no hi haguera un esdeveniment solidari", segons el comunicat.

Menció a part mereixen les associacions ucraïneses a la Comunitat Valenciana que des del primer dia han estat assistint als seus compatriotes, moltes vegades en la seua pròpia casa, acompanyant-los i procurant-los l'essencial per a viure, així com l'ajuda de les Universitats públiques i privades, que han organitzat tallers de llengua, han recolzat als estudiants ucraïnesos sense ingressos, han integrat nous estudiants ucraïnesos, han proporcionat una ocupació a professores i investigadores ucranias, aquestes junts moltes altres iniciatives solidàries de recollida d'ajuda i fons per a Ucraïna.