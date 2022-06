Les ofertes de treball que demanen titulats universitaris cauen 5,8 punts a la Comunitat Valenciana, fins al 32%

Així es desprèn de l'Informe Infoempleo Adecco 2020: Oferta y demanda de empleo en España', que es presentarà en unes setmanes, i que han realitzat el portal Infoempleo, i Spring Professional, la firma del grup Adecco especialitzada en consultoria de selecció per a comandaments intermedis i directius.

Les dades reflecteixen que els titulats universitaris han deixat de ser els candidats més demandats per les empreses en les ofertas de treball valencianes.

A més, en aquesta autonomia la formació universitària es demanda en les ofertas de treball per davall del que es fa de mitjana a Espanya, on aquest és un requisit inclòs en el 33,7% de les vacants (-5,1 punts). En concret, durant l'últim any, el 32,1% de les ofertes en la regió ha arreplegat entre els seus requisits que el candidat compte, com a mínim, amb una titulació universitària, proporció que s'ha reduït 5,8 punts percentuals.

Un any més, Administració i direcció d'empreses és la carrera amb més eixides professionals en l'autonomia, ja que l'11,75% de les ofertes de treball que requereixen estudis universitaris l'exigeix. De fet, el percentatge d'ofertes ha tornat a pujar lleugerament: 0,17 punts percentuals pel que fa a l'any anterior.

Escorten ara a ADE les dos titulacions que més creixen i que són de la branca sanitària, clara conseqüència de la crisi sanitària: Infermeria, que es col·loca segona (9,3%, una pujada de 6,4 punts) i Medicina, que aconsegueix la tercera posició en augmentar la seua presència en 3,4 punts per a quedar-se amb el 4,82% de les ofertes (un any arrere era la titulació que més baixava en el rànquing).

Entre les cinc carreres amb més eixides laborals es troben també Enginyeria Industrial (cedeix una plaça a pesar d'incrementar-se lleugerament la seua presència en l'Oferta d'ocupació), amb un 4,59% (+0,34 punts), i Enginyeria Informàtica (que baixa tres posicions), amb un 4,54% de l'oferta per a titulats universitaris (-0,6 punts).

Menció especial mereix també Educació i Pedagogia que incrementa la seua presència 0,9 punts percentuals fins a el 1,84% de les ofertes i és la tercera titulació que més creix en un any en el qual els professors i professores també han sigut molt demandats a causa dels desdoblegaments a les aules, per exemple.

Per contra, Economia passa a ser la que més baixa la seua presència amb una reducció d'1,27 punts per a quedar-se en el 0,87% de les ofertes.

D'acord a aquest informe, la Valenciana és la sisena autonomia que més ofertas de treball per a universitaris publica al nostre país (fa un any era cinquena): el 6,8% del total d'ofertes s'agrupa en la regió (-0,1).