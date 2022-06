PSOE diu que hi ha "consens majoritari" perquè la neutralitat de transport marítim no penalitze a ports de la UE

"Hem aconseguit el consens majoritari en el Parlament Europeu per a dissenyar un model de neutralitat d'emissions en el transport marítim que complisca el seu objectiu i no penalitze als ports comunitaris, ni al trànsit ni als llocs de treball que generen", ha afirmat Rodríguez Piñero, segons arreplega Valenciaport en un comunicat.

L'esmena, elaborada pels diferents grups parlamentaris, sol·licita que s'incloga en el pagament dels drets d'emissió els transports que es realitzen en ports que tinguen una distància de 300 milles pel que fa als ports de la Unió Europea.

"A més d'aconseguir l'objectiu de descarbonització, amb aquesta esmena evitem la creació de paradisos mediambientals en zones no comunitàries, desviar el trànsit i desplaçar l'activitat econòmica i l'ocupació dels nostres ports a altres ports en els quals no hagen de pagar drets d'emissió", explica l'eurodiputada.

El paquet 'Fit for 55' contempla, entre altres accions, que les navilieres pagaran els drets d'emissió al 100% en els desplaçaments entre ports de la UE i al 50% en el cas dels viatges amb arribada i eixida de la UE.

En paraules del president de l'APV, Aurelio Martínez, "l'impacte en la reducció de gasos d'efecte hivernacle és nul tal com està dissenyat el programa. No se soluciona el problema, simplement es trasllada".

"No s'aconsegueix l'objectiu de descarbonització ja que es produirà una fuita de carboni dels bucs que acudiran a paradisos mediambientals en ports extracomunitaris, amb el que significa per a l'activitat econòmica. Necessitem que s'aprove aquesta esmena perquè açò no esdevinga", ha afegit Martínez.