La Real Senyera descansa ja al Saló de Cristall d'Ajuntament de València fins que acaben les obres del Museu Històric

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha participat en el trasllat d'aquest "emblema de la identitat valenciana", que presideix la processó cívica del 9 d'Octubre, fins a l'espai que tradicionalment també ho acull en la vespra del Dia de la Comunitat Valenciana per a poder estar a l'abast de la ciutadania.

En aquesta ocasió, la Real Senyera estarà exposada dins de la seua vitrina, que també ha sigut traslladada, fins a aproximadament el mes de gener, quan concloguen les obres, ha informat el consistori en un comunicat.

Ribó ha participat d'aquest trasllat acompanyat del vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, i d'altres membres de la corporació.

En concloure l'acte, ha destacat "el valor històric i patrimonial" d'aquesta bandera que l'any passat va ser objecte d'un treball de recuperació de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), com a pas previ a un altre treball "complex", l'elaboració d'una nova rèplica de l'original de 1545.

REPLANTEJAMENT INTEGRAL DEL MUSEU

Quant a les obres de remodelació i actualització del Museu Històric Municipal, que compten amb un pressupost total d'1,28 milions d'euros i un termini d'execució de huit mesos, l'alcalde ha indicat que aquesta intervenció "no es tracta d'una simple millora del museu, sinó que suposa un replantejament integral d'aquest espai, tant en les instal·lacions com en la creació d'un nou discurs expositiu, que permetrà als visitants, comprendre allò que allí s'explica".

"Volem oferir a la ciutadania un museu molt més comprensible, accessible i amb unes dependències actualitzades", ha assegurat en recordar que al llarg de l'any visiten l'Ajuntament milers de persones que passen per aquest museu que ha d'estar en condicions adequades", ha ressaltat.

Per la seua banda, la regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, ha assenyalat que "tot i contindre els símbols i relíquies més referents de la història de València, tots els fons del com estan catalogats com a Béns d'Interés Cultural, el Museu Històric no era un museu fàcil de comprendre per als visitants i les seues instal·lacions feia molt de temps que no havien sigut actualitzades".

NOVA DISTRIBUCIÓ

Les obres, ja començades, permetran una nova distribució d'aquests trets identitaris dels valencians i valencianes, amb una nova il·luminació i climatització "imprescindible per al manteniment d'aquestes peces".

Concretament, el Museu històric acull "gran quantitat de relíquies i símbols de gran valor" per a documentar i preservar la història de la ciutat, com la Real Senyera, el llibre dels Furs, el Penó de la Conquesta, el Trofeu de la Conquesta, l'Espasa del Rei En Jaume, el quadre de la Inmaculada, els Jurats d'Espinosa, l'Arcàngel Sant Miquel, les Claus de la Ciutat o diferents plànols entre els quals destaquen el del pare Tosca, datat en 1704 i els de Mancelli de 1608 o Montero d'Espinosa, de 1853.

Fins que van començar les obres, el passat mes de maig, aquestes relíquies, ara repartides en altres museus, estaven distribuïdes en quatre sales: la que mostra els plans, la Sala de Vistes de la Ciutat, la Sala dels Furs i la Sala Foral.

Per a fer el museu "més comprensible", el nou projecte estructura les sales per temes, que guarden una "cuidada" estructura narrativa: Sala 1, 'Qui som?', dedicada als nostres símbols i les nostres senyes d'identitat; Sala 2, 'On estem?', per a parlar del territori, la ciutat, el riu, l'horta, l'Albufera i el mar; Sala 3, 'D'on venim?', dedicada als reis, llegendes i documents fundacionals; Sala 4, 'Els nostres records', amb els records d'una ciutat i els records d'un edifici l'actual Ajuntament de València.

Finalment, Glòria Tello ha donat compte dels treballs desenvolupats per a fer una nova rèplica de la Senyera, que és un "projecte complex" i es duu a terme en diferents fases. "De moment, s'han fet les proves de color per a saber les tonalitats de cada part d'eixe emblema, i ara estem en un procés d'investigació per a trobar com s'ha de filar", ha detallat, i ha subratllat que l'objectiu és "garantir el major grau de rigurositat".