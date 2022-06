Fiscalia es pronuncia a favor de la competència del TSJ per a investigar Oltra pel presumpte encobriment d'abusos

La Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana havia donat -en una diligència del passat 31 de maig- un termini a les parts perquè presentaren al·legacions en relació amb la competència d'aquest òrgan per a decidir sobre la possible imputació de la vicepresidenta.

Sobre aquest tema, el Ministeri Públic ha informat favorablement que el TSJCV és competent per a la instrucció i, en el seu cas, enjudiciament, per resultar, ara com ara, "indicis rellevants contra Mónica Oltra, com a aforada per la seua condició de vicepresidenta del Consell".

Així mateix, insta al fet que es realitzen "quantes diligencies siguen precises per a completar la investigació dels fets i la determinació del grau de participació de la persona aforada".

Pel que es refereix a la resta d'investigats, en moment posterior es valorarà si s'ha d'assumir la competència.

Després d'estudiar les al·legacions de les parts, el tribunal decidirà si admet a tràmit el procediment. En cas afirmatiu, es produirà la imputació formal d'Oltra -personada en la causa-.

Aquest pas s'ha produït després que el jutjat instructor demanara al TSJCV la imputació d'Oltra en veure indicis delictius. Es va remetre a aquest òrgan judicial davant la condició d'aforada de la consellera.