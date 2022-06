Oltra replica a Feijóo que si vol ser líder "seriós i confiable no pot acusar sense arguments"

Oltra, en la roda de premsa posterior a la celebració del ple del Consell, ha assenyalat en sentit que Feijóo no pot acusar el Govern de maquillar les xifra de l'atur, com ha fet, "sense argumentar-ho, sense proves, sense rigor i sense sentit comú", sinó que "ha d'explicar per què diuen les coses".

Sobre aquest tema, ha emmarcat aquesta declaració de Feijóo en "una tendència perillosa" de la dreta "a no argumentar els seus eslògans i a fer de la política simplement un conjunt de frases que és igual que siguen veritat o mentida i que no argumenten". Per contra, ha recalcat que "la política i les propostes s'han d'argumentar i raonar". "No pot haver-hi comunicació sense raons", ha constatat.

Així mateix, ha recalcat que és "obvi" que "sempre és una bona notícia" que baixe l'atur per a milions de famílies i persones i això, ha recalcat, "també vol dir que les polítiques públiques de protecció de les persones treballadores són positives". En eixe sentit, s'ha referit la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), la nova regulació dels contractes indefinits -que suposen ja la meitat dels noves contractacions-, o els beneficis que ha suposat haver mantingut els ERTOS en pandèmia.

Tot açò, ha subratllat, demostra que "el dogma neoliberal no funciona mentre que la polítiques de protecció del treball, de redistribució de la riquesa, i de lluita contra la desigualtat són positives per al ben comú".