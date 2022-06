Feijóo insiste en que los fijos discontinuos maquillan los datos de paro y responde a Díaz: "Tengo bastantes más trienios en gestión"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este viernes durante su intervención en un acto de campaña en Málaga en que los contratos fijos discontinuos maquillan los datos de paro al no computar como desempleados. "Una de las consecuencias de la reforma laboral es que muchos trabajadores que tenían contratos temporales, a través de la reforma, empiezan a considerarse fijos discontinuos y no figuran como parados", ha afirmado el líder popular.

Con estas palabras, Feijóo, que ha añadido que tiene "bastantes más trienios en gestión que la ministra de Trabajo", ha querido responder a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien este jueves contestó a las críticas del líder gallego asegurando que "tiene un problema grave, no comprende lo que es un contrato fijo discontinuo".

Este cruce de declaraciones se debe a que el Partido Popular ha achacado la mejora de los datos de desempleo, conocidos este miércoles, a la conversión de los contratos temporales en fijos discontinuos, un argumento que Feijóo ha recalcado este viernes. "Los fijos discontinuos en el mes de mayo del pasado año se incrementaron en 20.000; en mayo de este año, se incrementaron en 264.000. Este incremento de más del 1.000% trae causa de la propia terminología de la reforma laboral", ha señalado en una intervención tras visitar la empresa DEKRA en un acto de campaña de las elecciones Andaluzas.

Críticas a la economía

El presidente popular se ha referido también a la economía española: "No estamos en un buen momento económico en España, no hay un solo indicador que no sea preocupante". "El Gobierno no ha acertado en ninguna de sus previsiones económicas desde 2018. España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido el endeudamiento en porcentaje de PIB. Además, estamos rezagados en la ejecución de fondos europeos. Tan solo el 6% del total de fondos europeos han llegado a las empresas", ha añadido.

Mención aparte ha recibido la inflación. "Por si fuesen poco estos malos datos, tenemos la inflación desbocada. Ha vuelto a subir en el mes de mayo. Esto significa que el PP tenía razón", ha dicho el dirigente popular, que ha defendido una vez más la propuesta anticrisis de su partido. "El plan que ha planteado el Partido Popular después de conocer los datos de inflación tiene más vigencia que nunca: rebajar el gasto burocrático del Gobierno, ejecutar con mayor celeridad los fondos europeos y rebajar el impuesto de la renta con efectos de enero a las familias con menos de 40.000 de ingresos brutos anuales", ha explicado.

Feijóo ha aprovechado su presencia en Andalucía para defender el modelo de gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Andalucía es el ejemplo de que bajar impuestos conlleva mayor recaudación fiscal, más número de contribuyentes, más creación de empleo y más crecimiento económico", ha sostenido, para después acusar al Gobierno de hacer "pagar la inflación a los ciudadanos, los autónomos y la pequeña y mediana empresa". "En vez de compartir el exceso de recaudación que están pagando las familias de rentas medias y bajas, se lo queda el Gobierno central", ha insistido.