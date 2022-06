La Inspecció General de Servicis atén 298 denúncies en l'àmbit de la Generalitat, 16 per assetjament laboral

L'informe conclou que el percentatge d'execució del Pla IGS 2020-2021 ha sigut del 87%, ja que la situació de pandèmia a causa de la COVID-19 va obligar a posposar algunes actuacions inicialment previstes.

No obstant açò, entre les actuacions ordinàries d'inspecció i control realitzades, es va dur a terme un diagnòstic de situació i una anàlisi comparativa del sistema per a l'avaluació de l'acompliment del personal de l'administració de la Generalitat i l'elaboració d'unes directrius comunes sobre els plans de control en les subvencions per concurrència competitiva.

També es va realitzar una avaluació del grau d'utilització de les aplicacions corporatives disponibles en la Generalitat i el procés d'atenció de demandes de necessitats en relació amb els aplicatius; l'elaboració de directrius sobre el contingut i formulació de plans i programes i una anàlisi del procés de contractació en l'Administració de la Generalitat.

En l'àmbit de les actuacions extraordinàries, s'han executat un total de sis actuacions. D'elles, quatre afectaven als departaments de Justícia -sobre presumptes incompatibilitats de personal, dipòsits judicials, la Ciutat de la Justícia de Castelló i espectacles-, una d'Agricultura sobre el centre de neteja i desinfecció d'un escorxador- i una en matèria de ports sobre gestió de tarifes i taxes portuàries.

A més, durant els exercicis 2020 i 2021 s'han presentat i atès un total de 298 denúncies per presumptes irregularitats o infraccions a la legalitat en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, 16 de les quals van ser per assetjament laboral.

D'altra banda, s'han atès i tramitat un total de 147 queixes de segona instància, queixes presentades davant la IGS per falta de resposta a les queixes inicials plantejades davant altres òrgans de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Finalment, la IGS ha continuat treballant en la implantació del sistema per a la detecció de possibles irregularitats i males pràctiques administratives (SALER). En aquest sentit s'ha avançat en la millora de la utilització de la informació existent en els sistemes de gestió dels procediments administratius, així com d'informació externa obtinguda d'altres entitats i àmbits, segons les mateixes fonts.

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Per a açò es van revisar els processos de càrrega d'informació des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a millorar la identificació d'òrgans de contractació; la integració d'informació d'alts càrrecs i del registre de contractes a la base de dades per a poder automatitzar les consultes de possibles conflictes d'interessos o relacions entre empreses adjudicatàries.

Així mateix, es van revisar també la introducció d'algoritmes de comparació aproximada de cadenes de text per a incorporar un factor percentual al grau de coincidència en la identificació de relacions entre persones i entitats en la informació del BORME i la utilització del BORME i la Base de dades de Titularitats Reals del Consell General del Notariat per a identificar incompatibilitats i conflictes d'interessos.