Oltra: "El cas Assut és una mostra de la borratxera de poder i de corrupció generalitzada que el PP va instal·lar"

Oltra, en la roda de premsa posterior a la celebració de la reunió del ple del Consell, s'ha pronunciat així preguntada per una informació en la qual s'apunta que la "aparició de desenes de factures revela suborns a càrrecs del PSOE valencià i un possible finançament il·legal del partit".

Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquest cas és una evidència "una manera de funcionar en l'època de poder absolut del PP que es va instal·lar en les institucions, del mal ús dels diners públics i de la borratxera de poder i de la corrupció generalitzada que el PP va instal·lar a la Comunitat".

"I ara -ha afegit- encara es veuen les conseqüències d'això, i com eixa taca d'oli volia empastrar-ho absolutament tot". Per açò, ha destacat que en 2015 els valencians "van decidir que ja no volien governs que els robaren, i això és bo i positiu".