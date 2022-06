La jornada sobre finançament en Les Corts conclou amb una proposta de Compromís i retrets entre Botànic i PP

El president de les Corts, Enric Morera, ha expressat el seu "optimisme i satisfacció" després d'una jornada en la qual s'han posat en relleu "denominadors comuns" que permeten "mirar al futur amb certa esperança" i ha urgit a "traslladar els consensos on es juga la partida, a Madrid", perquè, en cas contrari, "estarem donant força a aquelles formacions que estan en contra dels principis constitucionals i volen acabar amb l'estat de les autonomies".

PSPV INSISTEIX EN BUSCAR CONSENS AL CONGRÉS

La síndica del PSPV, Ana Barceló, ha apel·lat a la "unitat" dels grups polítics per a aconseguir un sistema de finançament just per a la Comunitat Valenciana, alguna cosa que "no admet demores". "És temps de superar l'actual situació", ha expressat.

Barceló ha subratllat que la Comunitat "no pot esperar més" a un nou model per a compensar un deute "injust". Així, ha remarcat que el nou model "requereix una àmplia majoria en les Corts Generals". "Perquè tire avant no necessita ni un ni dos ni cent vots, dependrà de la nostra capacitat política per a forjar des del consens l'acord que corregisca l'actual model", ha postil·lat.

Per la seua banda, el diputat al Congrés Vicent Sarrià ha indicat que la reforma és una "prioritat essencial" i ha retret al PP que "fins fa poc, directament negava fins i tot que hi haguera infrafinançament". "Fins que Mazón va caure del cavall i va veure que teníem un problema que portaven dècades negant", ha agregat.

El parlamentari, que també es retrobava amb Les Corts, ha asseverat que el finançament està en l'agenda nacional per la "insistència del president de la Generalitat". A més, ha destacat els fons extraordinaris que ha transferit el Govern. "No és suficient, tenim clar que cal avançar en la reforma", ha agregat.

PPCV: "CONSENS SENSE ACCIÓ ÉS MELANCOLIA"

La síndica del PPCV, María José Catalá, ha defès el consens sobre finançament, encara que ha considerat que "si no s'ha aconseguit res en huit anys, s'ha convertit en melancolia". "La unitat és fortalesa si s'aconsegueixen objectius, en cas contrari, és melancolia", ha agregat.

La portaveu ha criticat que no s'haja convocat el Consell de Política Fiscal i Financera per a resoldre les al·legacions autonòmiques a l'esquelet del finançament, que no s'haja aprovat un fons d'anivellament i també ha reprovat l'absència de Ximo Puig. A més, ha instat Compromís a "deixar de demanar un Bizum" a Pedro Sánchez i que li retire el suport al Congrés.

Per la seua banda, l'expresident Alberto Fabra ha tornat a intervenir davant Les Corts set anys després i ha constatat: "Tots coincidim que necessitem un millor finançament, però no en el que cal fer per a resoldre-ho".

Així mateix, ha criticat el Botànic per reivindicar el finançament quan governava el PP, amb la manifestació de 2017, però s'ha preguntat: "Hi ha hagut més? Hauran sigut en la clandestinitat". A més, ha enlletgit a PSPV i Compromís per no donar suport a una moció del PP al Senat sobre infrafinançament.

COMPROMÍS PROPOSA DOS EIXOS DE REFORMA

Per part de Compromís, la portaveu adjunta Aitana Mas ha instat a "passar a l'acció", per al que ha deixat sobre l'estrada un esborrany de proposta a la resta de grups basada en dos conceptes: la substitució del concepte de població ajustada per "població de dret" per a eliminar "factors de desequilibri" i substituir les diferents borses en les quals s'estructura l'actual model per una única: el "fons de garantia dels servicis públics".

Així, ha remarcat la necessitat de compensar els dèficits que han patit autonomies com la valenciana durant els últims anys. Aquest càlcul, segons la proposta, ho realitzaria l'Airef. "Hui no volem eixir d'ací amb una foto i amb la pancarta, volem propostes que realment es puguen debatre", ha agregat.

El portaveu de Compromís en la Cambra baixa, Joan Baldoví, ha reclamat en la seua primera intervenció en Les Corts "fets i no paraules" i ha defès que la coalició "sempre ha mantingut el mateix nivell d'exigència des de fa molts anys". Enfront d'açò, ha retret a Fabra que durant els anys que va governar el PP amb majories absolutes no es va fer "res": "Podíeu haver fet el que us va donar la gana en qualsevol lloc".

En qualsevol cas, ha advocat per aconseguir "solucions no de pancarta ni 'mocioncitas' ni PNL" i ha emplaçat els grups a donar suport a la proposta de Compromís. "L'hauran de votar i retratar-se davant cinc milions de valencians", ha manifestat. A més, s'ha mostrat "disposat a parlar i a consensuar" per a presentar conjuntament una proposta.

CS: "PAPER MULLAT, MENTIDES I ENGANYS"

Des de Cs, Ruth Merino, ha criticat l'absència del president de la Generalitat, Ximo Puig, d'aquesta sessió, ja que el canvi del sistema de finançament "depèn de la seua influència a Madrid" i el president del Govern, Pedro Sánchez, "no està disposat a escoltar-li".

La síndica de Cs ha enlletgit a PP i PSOE que hagen "donat de nou l'esquena" a aquesta problemàtica "al·legant períodes electorals" i, en particular, i ha retret a Puig que "parega que haja esborrat aquesta reivindicació de la seua agenda i discursos".

La diputada en el Congrés María Muñoz, que ha manifestat a Baldoví el suport de la seua formació per a "treballar i millorar" la proposta de Compromís i que siga "una llei de consens", ha coincidit amb la resta de formacions en la "urgència" de reformar un sistema que data de 2009, "emmalalteix errors" i "permet greuges" entre comunitats.

En aquest sentit, ha enlletgit al PP que durant les seues majories absolutes "no feren res", un "exemple clar" que el bipartidisme "demana sempre des de l'oposició el que són incapaços de fer quan arriben al govern", i ha manifestat que si "la vella política" no és capaç d'arribar a un acord serà Cs qui "lidere la iniciativa" amb la proposta d'un calendari. Fora de l'hemicicle, ha concretat que volen començar al setembre.

UP: "NO ES POT AJORNAR SINE DIE"

Des d'Unides Podem, el diputat Ferran Martínez ha exigit al Govern que "complisca els seus compromisos" per a canviar el sistema i "solucionar d'una vegada el deute històric", al mateix temps que ha apostat per "continuar lluitant" per a abordar "grans reptes de país" que "requereixen un pacte constitucional".

Martínez, que ha mostrat el suport del seu grup per a incorporar "de manera urgent" un fons de compensació per al deute, ha lamentat que "per primera vegada" no existisca un consens sobre l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana al "no estar present l'extrema dreta", en referència a Vox. "Que una força política no reconega el problema del finançament i que hipotèticament puga arribar a ser part del govern de la Generalitat és terrible", ha alertat.

El diputat nacional Txema Guijarro ha asseverat que el govern de Rajoy no va ser "profús" a arreglar el sistema i va estar quatre anys sense canviar-ho, però que el govern de PSOE i Unides Podem "no pot igualar el rècord".

Per açò, ha instat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a reprendre el debat, paralitzat per la guerra d'Ucraïna: "No és motiu per a suspendre-ho, sinó doblement per a agilitzar-ho, ja que els problemes es tornaran més complexos". "No podem acceptar la suspensió 'sine die' del debat", ha agregat.