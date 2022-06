La jornada sobre financiación en Les Corts concluye con una propuesta de Compromís y reproches entre Botànic y PP

El president de Les Corts, Enric Morera, ha expresado su "optimismo y satisfacción" después de una jornada en la que se han puesto de relieve "denominadores comunes" que permiten "mirar al futuro con cierta esperanza" y ha urgido a "trasladar los consensos donde se juega la partida, a Madrid", porque, de lo contrario, "estaremos dando fuerza a aquellas formaciones que están en contra de los principios constitucionales y quieren acabar con el estado de las autonomías".

PSPV INSISTE EN BUSCAR CONSENSO EN EL CONGRESO

La síndica del PSPV, Ana Barceló, ha apelado a la "unidad" de los grupos políticos para lograr un sistema de financiación justo para la Comunitat Valenciana, algo que "no admite demoras". "Es tiempo de superar la actual situación", ha expresado.

Barceló ha subrayado que la Comunitat "no puede esperar más" a un nuevo modelo para compensar una deuda "injusta". Así, ha remarcado que el nuevo modelo "requiere una amplia mayoría en las Cortes Generales". "Para que salga adelante no necesita ni uno ni dos ni cien votos, dependerá de nuestra capacidad política para forjar desde el consenso el acuerdo que corrija el actual modelo", ha apostillado.

Por su parte, el diputado en el Congreso Vicent Sarrià ha indicado que la reforma es una "prioridad esencial" y ha reprochado al PP que "hasta hace poco, directamente negaba incluso que hubiera infrafinanciación". "Hasta que Mazón se cayó del caballo y vio que teníamos un problema que llevaban décadas negando", ha agregado.

El parlamentario, que también se reencontraba con Les Corts, ha aseverado que la financiación está en la agenda nacional por la "insistencia del president de la Generalitat". Además, ha destacado los fondos extraordinarios que ha transferido el Gobierno. "No es suficiente, tenemos claro que hay que avanzar en la reforma", ha agregado.

PPCV: "CONSENSO SIN ACCIÓN ES MELANCOLÍA"

La síndica del PPCV, María José Catalá, ha defendido el consenso sobre financiación, aunque ha considerado que "si no se ha conseguido nada en ocho años, se ha convertido en melancolía". "La unidad es fortaleza si se alcanzan objetivos, de lo contrario, es melancolía", ha agregado.

La portavoz ha criticado que no se haya convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para resolver las alegaciones autonómicas al esqueleto de la financiación, que no se haya aprobado un fondo de nivelación y también ha reprobado la ausencia de Ximo Puig. Además, ha instado a Compromís a "dejar de pedir un Bizum" a Pedro Sánchez y que le retire el respaldo en el Congreso.

Por su parte, el expresident Alberto Fabra ha vuelto a intervenir ante Les Corts siete años después y ha constatado: "Todos coincidimos en que necesitamos una mejor financiación, pero no en lo que hay que hacer para resolverlo".

Asimismo, ha criticado al Botànic por reivindicar la financiación cuando gobernaba el PP, con la manifestación de 2017, pero se ha preguntado: "¿Ha habido más? Habrán sido en la clandestinidad". Además, ha afeado a PSPV y Compromís por no apoyar una moción del PP en el Senado sobre infrafinanciación.

COMPROMÍS PROPONE DOS EJES DE REFORMA

Por parte de Compromís, la portavoz adjunta Aitana Mas ha instado a "pasar a la acción", para lo que ha dejado sobre el estrado un borrador de propuesta al resto de grupos basada en dos conceptos: la sustitución del concepto de población ajustada por "población de derecho" para eliminar "factores de desequilibrio" y sustituir las diferentes bolsas en las que se estructura el actual modelo por una única: el "fondo de garantía de los servicios públicos".

Así, ha remarcado la necesidad de compensar los déficits que han sufrido autonomías como la valenciana durante los últimos años. Este cálculo, según la propuesta, lo realizaría la Airef. "Hoy no queremos salir de aquí con una foto y con la pancarta, queremos propuestas que realmente se puedan debatir", ha agregado.

El portavoz de Compromís en la Cámara Baja, Joan Baldoví, ha reclamado en su primera intervención en Les Corts "hechos y no palabras" y ha defendido que la coalición "siempre ha mantenido el mismo nivel de exigencia desde hace muchos años". Frente a ello, ha reprochado a Fabra que durante los años que gobernó el PP con mayorías absolutas no se hizo "nada": "Podíais haber hecho lo que os dio la gana en cualquier sitio".

En cualquier caso, ha abogado por conseguir "soluciones no de pancarta ni 'mocioncitas' ni PNL" y ha emplazado a los grupos a apoyar la propuesta de Compromís. "La tendrán que votar y retratarse ante cinco millones de valencianos", ha manifestado. Además, se ha mostrado "dispuesto a hablar y a consensuar" para presentar conjuntamente una propuesta.

CS: "PAPEL MOJADO, MENTIRAS Y ENGAÑOS"

Desde Cs, Ruth Merino, ha criticado la ausencia del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de esta sesión, puesto que el cambio del sistema de financiación "depende de su influencia en Madrid" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está dispuesto a escucharle".

La síndica de Cs ha afeado a PP y PSOE que hayan "dado de nuevo la espalda" a esta problemática "alegando periodos electorales" y, en particular, y ha reprochado a Puig que "parezca que haya borrado esta reivindicación de su agenda y discursos".

La diputada en el Congreso María Muñoz, que ha manifestado a Baldoví el apoyo de su formación para "trabajar y mejorar" la propuesta de Compromís y que sea "una ley de consenso", ha coincidido con el resto de formaciones en la "urgencia" de reformar un sistema que data de 2009, "adolece fallos" y "permite agravios" entre comunidades.

En este sentido, ha afeado al PP que durante sus mayorías absolutas "no hicieran nada", un "ejemplo claro" de que el bipartidismo "pide siempre desde la oposición lo que son incapaces de hacer cuando llegan al gobierno", y ha manifestado que si "la vieja política" no es capaz de llegar a un acuerdo será Cs quien "lidere la iniciativa" con la propuesta de un calendario. Fuera del hemiciclo, ha concretado que quieren comenzar en septiembre.

UP: "NO SE PUEDE APLAZAR SINE DIE"

Desde Unides Podem, el diputado Ferran Martínez ha exigido al Gobierno que "cumpla sus compromisos" para cambiar el sistema y "solventar de una vez la deuda histórica", al tiempo que ha apostado por "continuar luchando" para abordar "grandes retos de país" que "requieren un pacto constitucional".

Martínez, que ha mostrado el apoyo de su grupo para incorporar "de manera urgente" un fondo de compensación para la deuda, ha lamentado que "por primera vez" no exista un consenso sobre la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana al "no estar presente la extrema derecha", en referencia a Vox. "Que una fuerza política no reconozca el problema de la financiación y que hipotéticamente pueda llegar a forma parte del gobierno de la Generalitat es terrible", ha alertado.

El diputado nacional Txema Guijarro ha aseverado que el gobierno de Rajoy no fue "profuso" en arreglar el sistema y estuvo cuatro años sin cambiarlo, pero que el gobierno de PSOE y Unides Podem "no puede igualar el récord".

Por ello, ha instado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a retomar el debate, paralizado por la guerra de Ucrania: "No es motivo para suspenderlo, sino doblemente para agilizarlo, ya que los problemas se van a volver más complejos". "No podemos aceptar la suspensión 'sine die' del debate", ha agregado.