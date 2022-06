Av.- El Tribunal de Comptes declara Celia Zafra responsable del frau de l'EMT i la condemna a retornar els 4 milions

Així es desprèn de la resolució de l'òrgan fiscalitzador, que considera que l'empleada va incórrer en responsabilitat comptable quan, al llarg del mes de setembre de 2019, va facilitarque es produïren huit transferències bancàries a comptes en un banc d'Hong Kong, de la suposada titularitat de dos empreses estrangeres sense relació comercial alguna amb la societat municipal.

Segons relata el Tribunal de Comptes, Zafra va facilitar informació sobre els càrrecs competents de l'EMT per a autoritzar i ordenar pagaments a càrrec de la societat, amb els seus DNI escanejats i documents en els quals apareixien les seues firmes, però per a açò no va informar als seus superiors ni va consultar als seus companys aquesta operació, el procediment o la destinació dels fons.

Amb aquests documents sense autorització, es van elaborar ordres de pagament fraudulentes, que la pròpia empleada va remetre a l'entitat bancària perquè fera les transferències, sense l'autorització dels seus superiors i sense seguir el sistema de pagaments establit.

Per tot açò, la sentència declara que la conducta de l'empleada, demandada davant la jurisdicció comptable per la pròpia societat municipal i pel Ministeri Fiscal, reuneix tots els requisits de la responsabilitat comptable.

Per aquests fets, el Tribunal de Comptes condemna a l'antiga empleada de l'EMT al reintegrament a aquesta societat de la quantitat total defraudada, xifrada en 4.054.971,98 €, a més d'interessos legals i costes processals.

Després de conéixer la sentència, el regidor de Mobilitat i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, ha mostrat la seua "satisfacció" per que la decisió "posa negre sobre blanc tot el que hem estat dient des del primer moment", al mateix temps que ha reafirmat que el "màxim objectiu és recuperar els diners per a defendre els interessos de l'empresa municipal i de l'Ajuntament".

