La deuda valenciana aumenta un 28% con el Botànic y roza los 54.000 millones

La deuda valenciana sigue creciendo año tras año y sitúa a la Comunitat como la primera de España en cuanto a endeudamiento público autonómico en relación a su PIB, con un 47,8%, y la segunda en términos absolutos, solo superada por Cataluña, al alcanzar a principios de este año los 53.820 millones de euros. El endeudamiento de la Generalitat, que se disparó exponencialmente entre 2008 y 2015, con los gobiernos del PP, ha seguido aumentando con el Botànic, la coalición de PSPV, Compromís y Unides Podem, en concreto un 28%.

El Estado, a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, es el principal acreedor del Gobierno valenciano. De hecho, acumula el 83,27% del total de la deuda después de que en la crisis de 2008-2012 se cerrara el grifo de crédito de las entidades financieras y tuviera que salir al rescate el Gobierno central mediante diversos mecanismos, entre ellos el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Si esa deuda se repartiera a partes iguales entre los cinco millones de valencianos, cada residente en la Comunitat debería pagar 10.764 euros, lo que da una idea de la magnitud del problema. En términos comparativos, el total de la deuda representa casi el doble del presupuesto de la Generalitat aprobado para 2022 (27.900 millones de euros).

¿Por qué la deuda no deja de crecer? Según el Consell, apoyado por informes técnicos de expertos, y la gran mayoría de las fuerzas políticas valencianas, el motivo principal es el sistema de financiación autonómica vigente, que penaliza a la Comunitat Valenciana al no dar el suficiente peso al criterio poblacional y al gasto social en forma de servicios públicos que presta esta autonomía. Esto provoca un desfase de unos 1.300 millones de euros al año que, al no estar garantizado como ingresos en transferencias del Estado, acaba convirtiéndose en déficit que se financia con deuda. Es decir, la bola de nieve de la deuda se va haciendo más y más grande.

¿Y qué hay de la reforma de la financiación cuyo modelo lleva más de ocho años caducado? Ha sido el gran caballo de batalla del Consell, no solo del Botànic, sino también anteriormente del PP, pero los sucesivos gobiernos centrales han ido dando largas, fuera cual fuera la fórmula política del momento. Ni la coincidencia del mismo partido en España y en la Comunitat Valenciana ni gobiernos de distinto signo en ambas administraciones han propiciado el cambio. El pasado mes de diciembre, el Gobierno puso sobre la mesa un primer documento, pero desde entonces no ha habido avances.

Las demandas valencianas pasan no solo por una reforma del modelo, sino también por activar fondos de garantía y de nivelación que compensen el desequilibrio mientras no se apruebe el nuevo sistema. En este punto coinciden, por ejemplo, PSPV y PP, si bien la formación que dirige Carlos Mazón ha elevado el tono en los últimos meses ante lo que considera inacción del Ejecutivo de Puig. "Este es uno de los grandes suspensos que tiene el gobierno de la Generalitat, que ha bajado los brazos ante sus jefes en Madrid", apuntaba el líder popular en una entrevista en 20minutos el pasado mes de abril.

El Consell, además, ha optado por incluir en los presupuestos autonómicos lo que llama "partida reivindicativa", es decir, ingresos ficticios que no cuentan con un respaldo de aportaciones del Estado, como forma de visibilizar el desequilibrio. Los partidos coinciden, además, en reclamar una solución para la deuda histórica, es decir, aquella generada por los perjuicios del sistema autonómico y no por la gestión.

Precisamente, este pasado viernes, 65 diputados nacionales, autonómicos y senadores por la Comunitat Valenciana participaron en un debate sobre el modelo de financiación autonómico organizado por Les Corts, en el que estuvieron representados todos los grupos salvo Vox. El objetivo del encuentro, expusieron desde fuentes parlamentarias, fue dejar claro "el posicionamiento mayoritario del Parlamento valenciano sobre la financiación y coordinar acciones para revertir esta situación injusta".

Puig, de la financiación a la descentralización



El jefe del Consell, Ximo Puig, parece haber aparcado la reivindicación de la reforma del modelo de financiación tras optar por proponer una descentralización de organismos del Estado. Así se desprende, al menos, de sus últimas intervenciones, en especial de la realizada en el acto por el 40 aniversario del Estatut d'Autonomia, donde no hizo mención a la exigencia del nuevo sistema de financiación. Los partidos de la oposición han acusado a Puig en los últimos meses de haber rebajado el tono reivindicativo desde que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa, en contraste con las exigencias a Mariano Rajoy.

Por su parte, el exconseller de Hacienda Vicent Soler reclamó en su carta de despedida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una compensación de la deuda histórica y retomar de forma "inmediata" la reforma del modelo.