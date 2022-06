Aprovats 2 convenis amb la FVMP i universitats per a facilitar la mobilitat laboral de víctimes de violència masclista

Sobre aquest tema, la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, ha explicat que tots dos acords seran aplicables per a les plantilles de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Jaume I de Castelló i la Miguel Hernández d'Elx. També per a aquells municipis i mancomunitats que vullguen adherir-se a ell a través de la FVMP.

Els convenis tindran una vigència de quatre anys i permetrà a les dones víctimes de violència de gènere que presten els seus servicis com a personal d'administració i servicis el trasllat des dels seus respectius llocs de treball en el cas que ho necessitaren per a salvaguardar la seua vida o integritat física i hagueren de canviar de lloc de residència, tant entre les diferents universitats i municipis com entre qualsevol d'elles i l'Administració de la Generalitat i viceversa.

En el cas del personal docent, les mesures de mobilitat s'aplicaran exclusivament entre les diferents institucions acadèmiques que formen part del conveni. A més, les persones que s'acullen a aquest programa mantindran, en l'administració de destinació, les retribucions i drets d'antiguitat que perceberen en el seu lloc d'origen.

Podran ser beneficiades d'aquesta mesura aquelles dones que acrediten la seua situació de víctima de violència de gènere i, per a salvaguardar la seua identitat i intimitat, ni la Generalitat ni les universitats publicitaran la destinació de les afectades.