Los detalles más sorprendentes de la boda de Marta Lozano: desde los regalos de Dior hasta la actuación sorpresa de Zoilo

Marta Lozano y Lorenzo Remohí ya han aterrizado en Las Vegas, la primera parada de su luna de miel, después de la impresionante boda que organizaron el pasado sábado 28 de mayo.

Aun con la resaca de los momentos más especiales, la influencer por fin se ha sentado a hablar con sus seguidores para contar con más detalle todas las sorpresas que preparó para la ceremonia que no se pudieron ver.

La joven ha ido desglosando poco a poco cada momento del día, aunque ha empezado por una de las preguntas más repetidas: los regalos. Aunque en Instagram se pudo ver como le hizo una dedicatoria a cada uno de los invitados, hubo mucho más.

Regalos para los invitados en la boda de la 'influencer' Marta Lozano. INSTAGRAM

Para empezar, durante la cena, le regalaron a su hermana un sombrero de vaquero: "Sabía que le iba a encantar, porque le encanta montar a caballo y la estética de la película Bar Coyote", ha revelado.

Además, había una bolsa de Dior para todos los presentes. Para las mujeres con la colonia Miss Dior y un pintalabios rojo que asegura que es "su labial de confianza": "Lo llevo siempre". También servilletas y pasminas bordadas con las iniciales. Para los hombres, una colonial diferente y para las "mamás o futuras mamás" un pack especial de cosas de bebé con el nombre de cada uno de los niños.

Ha reconocido que la dedicatoria personalizada para todos fue "un trabajazo: "Parece una locura, pero en las bodas es muy difícil dedicarle tiempo a cada persona que es importante para ti y yo quería poder decirles lo que quería y como en ese momento no iba a poder, pues que quedara por escrito".

Los tres vestidos

Por supuesto, también ha comentado su inspiración para sus tres outfit. Una colaboración con Lorenzo Caprile en la que quiso verse representada en todas sus facetas. Para empezar, una más clasica y "atemporal" con la que fue a la iglesia. "Desde pequeña me hacía mucha ilusión casarme como el primer vestido", ha comentado.

"Caprile en seguida me captó", ha añadido muy contenta. Especialmente con el segundo vestido, protagonizado por una falda de plumas espectacular que hace honor a su pasión por este complemento y que con un escote palabra de honor la dejaba moverse con facilidad.

"También quería un vestido corto para hacer la croqueta", ha bromeado, haciendo referencia al tercer conjunto que representaba su lado más fiestero. "Lo quería todo y no hay mejor consejo que decirle a una novia que en su boda haga lo que quiera", ha declarado.

Los tres vestidos de novia diseñados por Lorenzo Caprile para la 'influencer' Marta Lozano. INSTAGRAM

El combite

"Hicimos un coctel mucho más grande de lo normal porque queríamos que la cena fuera animada, alargamos el coctel y luego la cena fue un plato y un postre", ha explicado, mostrando todos los puestos de los que disfrutaron en esas horas.

Huecos dedicados solo a croquetas, jamón, paella, carne argentina a la brasa, mojitos... una gran variedad que sirvió para que todos, incluida ella, llegaran muy satisfechos a la cena, que consistió en un solomillo y milhojas de postre.

Cóctel y salón de cena de la boda. INSTAGRAM

Y cuando parecía que no se podían esperar más detalles, tras empezar la fiesta también hubo momentos muy importantes. El fotomatón, la plataforma giratoria en slowmotion, un libro para escribir dedicatorias con las imágenes impresas, un dj, fuegos artificiales y hasta una fiesta de disfraces en el último momento.

Una de las grandes sorpresas la protagonizó el cantante Zoilo, que apareció para interpretar su tema Mon Amour. Lozano ha revelado que ella no sabía que iba a aparecer.

"Hace un año, cuando me pidió matrimonio, yo le escribí a él y él me dijo 'no puedo, tengo un compomiso'. En realidad, lo tenía todo apañado con Lorenzo para que yo pensara que no pudiera venir", ha contado. "Fue muy heavy, su canción significa mucho por nosotros. No tenemos palabras para agradecérselo".