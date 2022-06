Jennifer Baldini, 'influencer' y exparticipante de 'MyHyV', muy afectada por las críticas a una foto suya sin retocar: "Lo que hacéis es daño"

A nadie le gusta que publiquen fotografías sin su consentimiento. Si esas imágenes no son del gusto del protagonista, peor todavía. Jennifer Baldini, influencer y exparticipante de MyHyV, ha sufrido esta situación, además acompañada por las numerosas críticas de los usuarios de Instagram.

Jennifer Baldini se ha visto señalada cuando una cuenta, caracterizada por publicar fotos de famosos sin retoques ni filtros, ha compartido una imagen suya que ha propiciado las críticas de los seguidores.

En esa foto, Jennifer aparece con un cuerpo que se ha puesto en entredicho. La avalancha de críticas que ha recibido ha hecho que la influencer haya querido dar un mensaje con la intención de concienciar sobre el daño que esas opiniones pueden provocar.

"Me han llegado infinidad de mensajes de gente metiéndose conmigo, llamándome gorda, etc. Y, ¿sabéis qué? A veces me siento fea y gorda. Todo el mundo tiene inseguridades y estoy mensajes pueden hacer mucho daño a gente con baja autoestima", denunciaba la extronista.

Este episodio le ha afectado muchísimo a Baldini, que continuó diciendo: "No, no solo estáis mostrando la realidad. Lo que hacéis es daño". La influencer daba así otro toque de atención intentando evitar que se hagan opiniones de la gente, independientemente de que sea "más guapo, más feo, más gordo o más delgado".

"La gente que cree estar salvando la autoestima mostrando la peor versión de otros, es la misma que hunde con comentarios dañinos y que disfruta viendo a la gente fea y gorda...qué triste hacer sentir bien a la gente chafando a otra", terminó diciendo Jennifer para zanjar el tema.